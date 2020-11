Bez Rīgas un Daugavpils straujāka Covid-19 izplatība vērojama arī Salacgrīvas, Limbažu un Jelgavas apkārtnēs

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 642 Covid-19 inficēšanās gadījumiem vairāk nekā 40% reģistrēti Rīgā, taču saslimšana strauji turpinājusi izplatīties arī Daugavpilī, Salacgrīvas un Limbažu novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 260 jauni inficētie, un kopumā pēdējo 14 dienu laikā galvaspilsētā ar Covid-19 sasirdzis vismaz 2101 cilvēks. Daugavpilī reģistrēti 86 jauni saslimušie, un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits sasniedzis 552 cilvēkus.

Straujš saslimušo skaita pieaugums reģistrēts Salacgrīvas novadā - pagājušās diennakts laikā tur atklāti 32 jauni saslimušie jeb vairāk nekā puse no pēdējās 14 dienās reģistrētajiem 53 inficētajiem. Blakus esošajā Limbažu novadā savukārt atklāti 17 jauni inficētie, pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaitam augot līdz 65 iedzīvotājiem.

Covid-19 salīdzinoši strauji izplatījies arī Jelgavas apkārtnē. Jelgavā aizvadītās diennakts laikā reģistrēti 12, bet Jelgavas novadā -15 jauni sasirgušie, līdz ar to pēdējās divās nedēļās inficēto kopējais skaits Jelgavā pieaudzis līdz 97 cilvēkiem, bet Jelgavas novadā - līdz 31 cilvēkam.

Liepājā aizvadītajā diennaktī atklāti 18 jauni saslimušie, un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits pilsētā ir pieaudzis līdz 91 cilvēkam. Varakļānu novadā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 13 jauni saslimušie, Mārupes un Alūksnes novados - pa 12, Jūrmalā - 11, Ķekavas novadā - astoņi, Mālpils novadā - septiņi jauni saslimušie. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits pašlaik ir Rīgā - 2101, Daugavpilī - 552, Jūrmalā - 137, Krāslavas novadā - 105, Jelgavā - 97, Liepājā - 91, Mārupes novadā - 90, kā arī Rēzeknē - 88 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 197 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 111 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 82 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

