Bijušajiem garāžu nomniekiem Driksas ielā 2C pašvaldība atmaksā pārmaksāto zemes nodokli

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina vērsties Finanšu nodaļā tos Driksas ielas 2C garāžu bijušos nomniekus, kuri nav saņēmuši atpakaļ iepriekš pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokli par 2020.gadu. Garāžas ir paredzēts nojaukt. Pirms pāris nedēļām ap tām izvietots nožogojums un pašvaldība aicina auto īpašniekus novietot savas automašīnas drošā attālumā no šī būvobjekta. Garāžu nojaukšanu paredzēts veikt uzņēmumam SIA "Logistic", kas tika izraudzīts iepirkumā "Ēku nojaukšana trīs objektos Jelgavas pilsētā".

zz.lv jau rakstīja, ka visai pēkšņi šovasar 16 garāžu nomnieki Driksas ielā 2C saņēma paziņojumus, ka viņu nomas līgums tiek lauzts un garāžas tiks nojauktas.

Par to 23. jūlija domes sēdē nobalsoja deputāti. Par garāžu nojaukšanas pamatojumu tika minēts tas, ka “pašvaldībā saņemtas fizisku un juridisku personu sūdzības par tai piederošo nekustamo īpašumu Driksas ielā 2C . Pašvaldības Būvvaldes speciālisti apsekojuši īpašumu un atzinuši, ka tā tehniskais stāvoklis ir slikts – iespējami garāžu ārsienu, pamatu, jumta un pārseguma konstrukciju bojājumi. Ēka var sabrukt un apdraud garāmgājējus, kā arī bojā pilsētas centra ainavu. Dienu pirms šīs sēdes domē ar priekšsēdētāja vietnieku Juriju Strodu tikās vairāk nekā desmit garāžu nomnieki, kas iebilda to nojaukšanai. Viens no viņiem būvniecības lietpratējs Nauris Asarītis minēja, ka sliktā stāvoklī ir garāžām savulaik piebūvētais stikla taras nodošanas punkts, bet garāžas pašas ir remontējamas. Tomēr tas netika ņemts vērā. Vairāki garāžu nomnieki vēlējās zināt, kas tiks būvēts nojaukto garāžu vietā. Toreiz J. Strods, gan arī tagad Sabiedrisko attiecību daļā tiek atbildēts, ka nekāda būve tur nav paredzēta - vienkārši tiks sakārtota teritorija.

Vēl joprojām N. Asarītis vēlas saņemt atpakaļ par 2020. gadu pilnībā samaksātā zemes nodokļa daļu, kas ir apmēram pārdesmit eiro liela summa. “Tā man ir principa lieta,” uzsver N.Asarītis, piebilstot, ka no garāžu iepriekšējā apsaimniekotāja SIA “Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” šajā sakarā nav saņēmis nekādus paskaidrojumus. Par to, ka par pārmaksāto nodokli jāvēršas pašvaldības Finanšu nodaļā viņš uzzinājis no “Zemgales Ziņām”.

Foto: Gaitis Grūtups