Blakus stacijai nevēlas redzēt monstru

Īsi pirms pašvaldību vēlēšanām Jelgavas pašvaldības izdevumā “Jelgavas Vēstnesis” tika publicēta Zemgales prospektā 19A plānotās autoostas, tirdzniecības un izklaides centra ieceres vizualizācija, kas tapusi projektēšanas firmā “Statio Arhitektūra”, kas ir arī jau topošā pilsētas tirgus projekta veidotājs. Publicētais materiāls radījis rezonansi arhitektu vidū un arī plašākā sabiedrībā.



Būvmeistaram nevajadzētu projektēt

Uz “Ziņu” aicinājumu komentēt ieceri atsaucās arhitekts Latvijas Arhitektūras gada balvas ieguvējs nominācijā “Labākā publiskā ēka” Ingurds Lazdiņš. 2017. gada janvārī Jelgavā viņš prezentēja alternatīvu lielveikala Cukura ielā 2 projektu, kas gan neguva projekta attīstītāju atsaucību. Par Zemgales prospektā 19A plānotās ēkas vizualizāciju I.Lazdiņš teic: “Es skaidri redzu, ka prezentētais objekts ir bezvērtīgs, vidi degradējošs, faktiski pārpratums. Jautājums ir par to, kā tas radies un ieguvis jau leģitīmu statusu, tur ir darbs pētnieciskajai žurnālistikai. Nevar par normālu uzskatīt situāciju, ka vidi veido nevis arhitekts, bet projektētājs – juridiska persona vai inženieris. Latvijā tāds arhitekts iznāk bijis nebijis. Būvmeistars nosaka, kā būvēt! Un celtne jau turas – cilvēkiem uz galvas nekrīt. Te būtu jāveido profesionāls izvērtējuma process un konkursi. Sākotnēji būtu jāizvērtē, vai dzelzceļa stacijas ēkas kapacitāte ir pietiekama arī autobusu satiksmes nodrošināšanai. Plašāk runājot, tā ir daudzviet vērojamā pārdošanās, kad sevi un savu godu pārdod arī inženieri un arhitekti, kas ir iztapoņas. Saņem savu mazo aldziņu, turas pie savas vietas un pat neatzīst, ka dara to, kur nav izglītības un gara spēju to paveikt. Bet priekšnieks taču ir teicis izdarīt.”

Risinājums, kad iegūtu visi

Vairākkārtēja Latvijas Arhitektūras gada balvas ieguvēja un starptautisku konkursu uzvarētāja arhitekte Zaiga Gaile bieži Jelgavu redz caurbraucot, jo leišmalē dzīvo viņas radi.

“Kad braucu caur Jelgavu, es vienmēr domāju, cik skaista skatam paveras dzelzceļa stacijas ēka, tās priekšlaukums! Brīnišķīgi būtu tur dzelzceļa staciju apvienot ar autoostu. Tātad notiktu eleganta dzelzceļa stacijas rekonstrukcija, no kuras iegūtu visi, – tiktu atjaunota viena skaista ēka Jelgavā, un nekas jauns nebūtu jābūvē,” uzskata Z.Gaile. Par “Statio Arhitektūra” prezentēto autoostas un izklaides centra vizualizāciju viņa saka: “Tas izskatās tik samocīts, tik nekāds! Kāpēc Jelgavai tādu vajag?”

Z.Gaile pozitīvi vērtē Jelgavas pašvaldības ideju novietot autoostu blakus dzelzceļa stacijai. “Cilvēki varēs pārsēsties no vilciena autobusos, un otrādi. Var uztaisīt uz autobusu un arī vilcienu perona nojumes. Vecās dzelzceļa stacijās tādas nojumes bija visa pasažieru vilciena garumā,” spiež arhitekte.

Attēls: Jelgavas pilsētas pašvaldība; Visu rakstu lasiet 17.jūnija “Zemgales Ziņās”