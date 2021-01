Brankās par 1991. gada janvāra barikādēm stāsta “Brīvības gaisma”

Skaidrs, ka šogad valstī izsludinātajā ārkārtas situācijā nekāda pulcēšanās ap 1991. gada janvāra barikāžu atmiņu ugunskuriem nesanāks. Taču vismaz domās agrākais tautfrontietis un padomju laikos kopsaimniecības “Lielupe” direktors Andris Ķepītis un viņa cīņubiedri būs Brankās, kur vairākiem no viņiem sākās ceļš uz atjaunotās Latvijas valsts sardzi Rīgā. Turpat Branku–Ozolnieku ceļa malā, kur savulaik atradās kopsaimniecības “Lielupe” mehāniskās darbnīcas un kantora ēka, bet tagad saimnieko stikla konstrukciju ražošanas uzņēmums SIA “Uppe”, 2018. gada oktobrī tika atklāts skvērs “Brīvības gaisma”.

Ozolus stādīja kā uzvaras zīmi

Šī skvēra rota ir daži desmiti ozolu, kā arī drosmīgi stiklā atveidots barikāžu ugunskurs, informatīvs stends un plāksnes, kurā ir iegravēti 163 barikāžu dalībnieku un šīs piemiņas vietas veidotāju vārdi.

Starp stiklā iegravētajiem ir arī vārds Gunārs. Tas liecina par to, ka piemiņas vietas iekārtošanas projekta virzītājs, kā arī barikāžu dalībnieks bija kopsaimniecības “Liel­upe” zooinženieris un vēlākais pašvaldības darbinieks Gunārs Sproģis. Pirms diviem gadiem viņš aizgāja aizsaulē. Taču Cenu pagastā vēl dzīvo un veselībā turas vīri, kas var pastāstīt par notikumiem pirms trīsdesmit gadiem, kam par godu tapa uzvaras zīme “Brīvības gaisma”. Viens no tiem ir arī Andris Ķepītis. Viņš atceras, ka toreiz, atgriezušies no barikādēm Rīgā, “Lielupes” vīri jutuši, ka labi padarītais darbs ir jāatzīmē. Tā arī tika iestādīti ozoli, kas simboliski ir latviešu spēka koks. Andris Ķepītis vairs neatminas, cik tieši kociņu toreiz stādīts. Taču tajā 1991. gada janvāra rītā, kad direktors mehanizatoru ierindas priekšā komandējis: “Soli uz priekšu tie, kuri brauks uz barikādēm!”, iznākuši ap piecdesmit vīru. Barikāžu atbalstam pievienojušās arī sievas, kas gatavojušas uz Rīgu nosūtītajiem vīriem pārtiku. Tā ar kopsaimniecības mikroautobusu Rīgā nogādāta divas reizes diennaktī.

