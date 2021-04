Brīdina par ceļu apledošanu brīvdienās

Brīvdienās daudzviet gaidāms lietus, slapjš sniegs un gaisa temperatūra vietām var noslīdēt līdz 0 grādiem, kā dēļ ceļi var būt slideni, bet lietus un sniega dēļ var būt apgrūtināta redzamība, brīdināja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Šādos laikapstākļos autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim piemērotu ātrumu un braukšanas stilu.

Līdztekus minētajam vairākos posmos autobraucējiem ir jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem.

Patlaban lielākie satiksmes ierobežojumi ir Rēzeknes apvedceļa posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem, kur ceļā būs jāpavada līdz pat 45 minūtēm. Tikpat laika prasīs remontdarbu posma izbraukšana uz reģionālā autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem. Arī pie pašas Kuldīgas notiek ceļa remonts no Ganību ielas līdz Pelču pagriezienam, kur jārēķinās ar 20 minūtēm ceļā. Tāpat ar 35 minūtēm jārēķinās ceļā no Pļaviņām līdz Aiviekstei uz reģionālā autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37).

Uz Daugavpils šosejas pie Pļaviņām starp rotācijas apļiem satiksmi vienā posmā regulē luksofori un ātruma ierobežojums ir 50 un 70 km/h. Uz Vidzemes šosejas Augšlīgatnē turpinās Līgatnes caurtekas remontdarbi. Satiksme tiek regulēta ar luksoforu. Noteikti ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h, bet platuma ierobežojums ir 3,25 metri. Posma šķērsošanas laiks ir 10 minūtes.

Rēzeknes apvedceļa posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem satiksmi četros posmos regulē luksofori, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 45 minūtes. Uz Daugavpils šosejas uz ceļa pārvada pār dzelzceļu netālu no Lūbastes satiksme tiek organizēta pa vienu joslu ar luksoforiem, vadstatņiem un ceļazīmēm. Noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.

Uz autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37) posmā no Pļaviņām līdz Aiviekstei trijos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem. Remontposma šķērsošana var prasīt 35 minūtes. Uz autoceļa Iecava-Stelpe (P92) no Nīzeres līdz autoceļam Ķekava-Skaistkalne (P89) ātrums ierobežots līdz 70 un 50 km/h un paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks ir septiņas minūtes. Autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem, kur tiek veikti ceļa pārbūves darbi, noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, kā arī piecos posmos satiksme tiek regulēta pa vienu joslu, no kuriem trīs posmos ir luksofori, bet divos priekšrocības ceļa zīmes. Posma šķērsošana var prasīt 45 minūtes.

Autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) posmā no Kūlu kapiem līdz Kuldīgas novada robežai ieviesti ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h un satiksmi regulē ar ceļa zīmēm. Autoceļa Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (P68) posmā no Daugavpils apvedceļa līdz Silenei satiksme tiek regulēta ar luksoforu un ātruma ierobežojums ir 50 un 70 km/h. Remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes. Savukārt autoceļa Kuldīga-Skrunda-Embūte (P116) posmā no Ganību ielas Kuldīgā līdz Pelču pagriezienam satiksme divos posmos tiek regulēta ar luksoforiem. Ātruma ierobežojums ir 50 un 70 km/h, savukārt platuma ierobežojums ir trīs metri. Remontposma šķērsošana var prasīt 20 minūtes.

Pie Litenes autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) 18,6.kilometrā notiek Pededzes tilta remontdarbi un noteikts ātruma ierobežojums 50 km/h. Uz satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Daudzevas autoceļa Sērene-Kalnieši (P86) 7,56.kilometrā satiksme tiek regulēta pa vienu joslu ar luksoforu un noteikts ātruma ierobežojums 30 km/h.

Uz autoceļa Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (P95) notiek Svētes tilta pārbūve un satiksme tiek organizēta ar luksoforiem.

Upesgrīvā uz autoceļa Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka (P131) notiek tilta pār Grīvas upi remonts. Tiek veikta pagaidu tilta izbūve. Objektā nav būtisku satiksmes ierobežojumu. Savukārt autoceļa Nīgrande-Dzidras-Lietuvas robeža (V1167) 12,1.kilometrā slēgta satiksme uz tilta pār Losi. Satiksme tiek nodrošināta pa apbraucamo ceļu.

Foto: "Latvijas autoceļu uzturētājs"