No jumta nokritušu apmēram desmit ķieģeļu drupas, kas gulēja uz bruģa pagalmā, un pa pusei nobrucināts skurstenis pēc stundas liecināja par negadījumu Jelgavā, Brīvības bulvārī 31.

Pēc aculiecinieka Valērija Jermiļina teiktā, pirmdien ap pulksten desmitiem, atrodoties Brīvības bulvārī, viņš izdzirdējis neparastu troksni. Kad piegājis pie divstāvu privātmājas ar 31. numuru, ieraudzījis, ka blakus bērnudārza būvē Brīvības ielā 31A strādājošais celtnis ir apskādējis privātmājai skursteni.

Negadījumā neviens cilvēks nav cietis. “Domāju, celtnis tajā brīdī nepārvietoja kravu, jo tā āķi bija tukši. Visdrīzāk ar āķiem bija aizķerts skursteņa skārda jumtiņš un tādējādi sagāzās skurstenis,” spriež V.Jermiļins.

Mājas īpašnieku pārstāvis Andris Skuja teica, ka, gāžoties skurstenim, ir bojāts jumts. Tomēr otrā stāva istabas griesti nav bojāti, jo skursteņa drupas palikušas bēniņos. “Ziņas” novēroja, ka ap pulksten 11.30 notikuma vietā ieradās policija un tika sastādīts protokols. SIA “Selva būve” pārstāvis no sarunas ar “Ziņām” atteicās, vien apstiprināja to, ka darbs objektā tiek turpināts.

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) pārstāve Elīna Balgalve skaidro, ka pirmdien nekavējoši no būvdarbu veicēja SIA “Selva būve” tika saņemts paskaidrojums par negadījumu. Paskaidrojumā minēts, ka būvobjektā Brīvības bulvārī 31 A Jelgavā, būvdarbu laikā nav nostrādājušas torņa celtņa bremzes, līdz ar to uz paceltā celtņa esošā krava radīja bojājumus blakus esošā īpašuma dzīvojamās mājas jumtam.

Foto: Ruslans Antropovs