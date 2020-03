Bruņotie spēki sniegs atbalstu Valsts robežsardzei Covid-19 izplatības ierobežošanā

Sākot no 30. marta līdz 14. aprīlim Nacionālie bruņotie spēki sniegs atbalstu Valsts robežsardzei, lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, informē Aizsardzības ministrijas (AM) Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vecākā referente majore Sandra Brāle.

“Esam saņēmuši lūgumu no Valsts robežsardzes sniegt atbalstu. Darīsim visu, lai Latvijas robeža un sabiedrība būtu drošībā. Atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei sākotnēji iesaistīsim vairākus simtus karavīru un zemessargu. Piemēram, Eiropas Savienības ārējās robežas uzraudzībā vien ik diennakti kopā ar robežsargiem dienesta pienākumus veiks vismaz 40 Bruņoto spēku karavīri un zemessargi no Zemessardzes 3. Latgales brigādes. Arī iekšējās robežas uzraudzībā katru diennakti būs iesaistīti 40 karavīri un zemessargi no Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes un 1.Rīgas brigādes. Uz Igaunijas robežas ar Valsts robežsardzi sadarbosimies četros posteņos, savukārt uz Lietuvas – atbalstu sniegsim divos posteņos,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

“Nacionālie bruņotie spēki vienmēr ir gatavi sniegt atbalstu valsts struktūrām un sabiedrībai. Situācijā, kādā esam šobrīd, šis ir visu mūsu karavīru un zemessargu sirds aicinājums – palīdzēt un atbalstīt, nevis uzdevums, ko pildīt pēc pavēles,” norāda Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Bruņoto spēku komandieris vērš uzmanību, ka visas Bruņoto spēku vienības ir gatavas plaša spektra atbalstam citām institūcijām cīņā ar Covid-19: “Nacionālie bruņotie spēki ir izstrādājuši rīcības plānus, apzinājuši personāla un materiāltehniskos resursus, lai krīzes un pandēmijas saasināšanās gadījumā iesaistītos ārkārtējās situācijas risināšanā,” piebilst L. Kalniņš.

No 30.marta, Zemessardzes 3. Latgales brigāde sāks sniegt atbalstu Valsts robežsardzei Eiropas Savienības ārējās robežas kontroles pastiprināšanā - Latvijas – Krievijas valsts robežas uzraudzībā, atbalstot piecas Ludzas un piecas Viļakas pārvalžu Robežapsardzības nodaļas.

No 1. aprīļa Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde sniegs atbalstu Valsts robežsardzei ar uzdevumu uz Latvijas - Igaunijas un Latvijas - Lietuvas robežas gan no Latvijā ieceļojošām, gan tranzītā ceļojošām personām izsniegt un saņemt apliecinājumus, ka minētās personas ievēros īpašus Covid-19 ierobežošanas pasākumus, uzturoties Latvijā.

Jau ziņots, ka no 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

