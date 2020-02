Ceļojumu polises pārsvarā neaizsargā no epidēmiju un pandēmiju riskiem

Nospiedoši lielākajam vairumam Latvijas apdrošinātāju ceļojumu polišu noteikumos ir ierakstīts izņēmums – epidēmijas un pandēmijas un gandrīz neviena Latvijas apdrošinātāju ceļojumu polise pret šiem riskiem neaizsargās, informēja Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētājs Agris Auce.

Viņš uzsvēra, ka ceļotājiem vajadzīgo risku trūkums Latvijas tirgus piedāvājumā rāda zemo konkurenci starp apdrošinātājiem Latvijā. Turpinoties "Vienna Insurance Group" nopirkto apdrošinātāju apvienošanai ir sagaidāms, ka konkurence starp apdrošinātājiem turpinās samazināties, norādīja Auce. "Pastāv aizdomas, ka mazais apdrošinātāju skaits ir pat, iespējams, radījis apdrošinātāju karteli. Piemēram, OCTA jomā, kur vairākās auto kategorijās cenas ir aizdomīgi paaugstinājušās līdzīgā veidā visiem apdrošinātājiem," uzskata Auce.

Tāpat Auce vērsa uzmanību uz to, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija ilgu laiku nav pievērsusi īpašu vērību konkurences nodrošināšanai apdrošināšanas sektorā. Turpinot samazināties apdrošinātāju skaitam tirgū, iespējams, būtu vērts pievērst uzmanību tam, lai nodrošinātu patērētāju interešu aizsardzībai atbilstošu apdrošināšanas tirgu, pauda Auce.

Viņš norādīja, ka šobrīd koronavīruss "2019-nCoV" ārpus Ķīnas ir jau konstatēts 27 valstīs un teritorijās ārpus Ķīnas ar nāves gadījumiem divās valstīs. "Ņemot vērā saslimušo skaita pieauguma dinamiku un to, ka lielākajai daļai inficēto šī slimība ir noritējusi ar viegliem simptomiem, kas neprasa vērsties pie ārsta un īpaši neierobežo pārvietošanos, tad visticamākais epidēmija nebeigsies tik ātri. Varēsim vērot nākamo slimības izplatīšanās posmu pēc tam, kad 10.februārī Ķīnā beigsies pagarinātās brīvdienas un darbu pamazām atsāks fabrikas," piebilda Auce.

Viņš akcentēja, ka šobrīd galvenie riski ir saistīti ar masu vispasaules paniku un karantīnas pasākumiem. Pirmkārt, norādīja Auce, tie ir ceļojumu atcelšanas riski - izplatoties koronavīrusam aizvien jauni reģioni var nonākt karantīnā un tikt izolēti. Lidojumi var tikt atcelti arī uz tādām vietām, kur koronavīrusa vēl nav - kā piemēram, uz Honkongu, Makao vai tamlīdzīgi.

"Ceļotāji var nonākt karantīnā - tikt uz nenoteiktu laiku izolēti valstī bez tiesībām no tās izbraukt. Var arī nonākt karantīnā pēc izbraukšanas no valsts - kā piemēram, iebraucot no Ķīnas Austrālijā un nonākt puscietumam līdzīgās karantīnas nometnēs Ziemassvētku salā netālu no bēdīgi slavenā nelegālo imigrantu aizturēšanas centra vai raktuvju nometnē Darvinas apgabalā," norādīja Auce.

Kamēr ceļotājs 14 vai vairāk dienas pavada karantīnā, tikmēr ir nokavēti visi reisi uz kuriem bija iegādātas biļetes. "Lai nokļūtu karantīnas nometnē nemaz nav nepieciešams lidot no Ķīnas. Ir pietiekami, ja jebkurā reisā atrodaties vienā lidmašīnā ar kādu no saslimušajiem, vai esat uz viena kruīza kuģa ar saslimušajiem," piebilda Auce.



Foto: no arhīva