Centrs ir atvērts cilvēkiem (FOTO)

Labklājības ministrija (LM) vakar Rīgā atklāja jau trešo kampaņu "Cilvēks, nevis diagnoze", kuras mērķis, kā saka viena no kampaņas rīkotāju pārstāvēm - Ilze Olšteina, ir “savest kopā cilvēkus ar garīgās attīstības traucējumiem (GRT) ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem, jo parasti mēs tikai atklājam telpas, bet nesatiekam cilvēkus.” Un šādas tikšanās paredzētas visā Latvijā.

Šodien tikšanās jeb zibakcija norisinājās Jelgavas novada Kalnciemā pie deinstitucionalizācijas (DI) projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros pirms gada izveidotā daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Laipa" ēkas.

Šo cilvēku iekļaušanās sabiedrībā, pēc LM paustā, ir atkarīga ne tikai no izveidotās infrastruktūras un pakalpojumu sniegšanas skaita, liela nozīme ir arī pašas sabiedrības izpratnei un attieksmei. Uz zibakciju Kalnciemā bija ieradušies vietējie iedzīvotāji, centra sadarbības partneris uzņēmējs Arnis Vējš, semināra dalībnieki šādu centru darbiniekiem no citām pilsētām, pašvaldības pārstāvji un paši centra iemītnieki, ar kuriem ikviens varēja aprunāties.

Laukumā tika izveidots aplis, kurā sastājušies dalībnieki stāstīja, kas katru no viņiem šovasar iepriecinājis un iedvesmojis visvairāk. Centra klientu vidū ir arī divi pāri: Māris un Kristīne un Ingus un Inga, kuri šovasar izveidojuši ģimenes. Kā stāsta sociālā aprūpētāja Sanita, “Laipā” ir aizpildīti 12 no 16 grupu dzīvokļiem, un cilvēkam tikai pašam jāgrib, jāizrāda iniciatīva piedalīties šajā projektā. Viņas aprūpējamā Klinta no Bauskas novada ir viena no jaunākajām centra iemītniecēm, tur uzturas nepilnus divus mēnešus, un līdz šim dzīvojusi ģimenē. Uz centru doties gribējusi pati, meitenei patīkot pucēties un viņa ar lepnumu rāda pašas izgatavotu rokassprādzi. Vēl jauniete virtuvē mācās patstāvīgi gatavot, jo mājās to darījusi mamma.

Varēja apmeklēt ‘’Laipas” klientu darbu tirdziņu un iegādāties rotas, somas, māla traukus un priekšmetus. Ēkas otrā pusē par piemiņu no šī pasākum dalībnieki iestādīja trīs košumkrūmus. Klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Uldis Timma un Erita Karlsone, un pasākums izvērtās par kopīgu sadziedāšanos, bet daži klienti noslēgumā nolēma arī uzdejot.

Foto: Ruslans Antropovs