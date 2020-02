Cenu ciema iedzīvotāji: “Vispirms, lai ir gājēju un velosipēdistu ceļš uz Ozolniekiem un tad var slēgt Cenu staciju!”

Divdesmit cilvēku no Cenu ciema un tam tuvējās apkārtnes ceturtdienas vakarā pēc darba laika pulcējās Ozolnieku novada domē, kur viņus, jautājumā par Cenu stacijas slēgšanu, uzklausīja Ozolnieku novada domes vadība. Satiksmes ministrija Cenu staciju plāno slēgt 2022. gadā.

Domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš sarunas sākumā minēja, ka ir diezgan skeptisks, ka pašvaldībai varētu izdoties Cenu staciju saglabāt. Viņš piezīmēja, ka Satiksmes ministrijā lēš, ka Cenu staciju ikdienā izmanto apmēram 100 cilvēku. Pēc valsts atbildīgo personu atzinuma, tas ir par maz, lai tajā ieguldītu pusmiljonu eiro, kas būtu svarīgi persona rekonstrukcijai - pacelšanai, lai pasažieriem būtu ērti iekāpt jaunajos elektrovilcienos.

D. Liepiņš klātesošajiem jautāja, ko viņi vēlētos kā kompensāciju par Cenu stacijas slēgšanu. Vairāki sapulces dalībnieki atzina, ka vajadzētu prasīt, lai tiktu rekonstruēts P100 Ozolnieki – Rīga šosejas un Cenu ciema Tilta ielas “T” veida krustojums. Tādējādi Cenu ciemā ērti varētu iegriezties satiksmes autobuss. Tika uzsvērts, ka šis krustojums ir “melnais punkts”, kur nereti piedzīvotas avārijas situācijas, un kur agrāk ir gājuši bojā cilvēki.

Ozolnieku novada izpilddirektors Andulis Židkovs vērsa uzmanību uz to, ka patlaban pie Cenu ciema satiksmes autobusi nemaz nepietur. Par to uzskatāmi liecina tas, ka netālu no P100 un Tilta ielas krustojuma esošajā autobusu pietura “Dzidras” nav autobusu saraksta. Izbūvētas autobusu pieturas pastāvēšana šajā vietā ir bezjēdzīga.

Viktors Černuho no Cenu pagasta Glūdām sapulcē teica, ka Cenu staciju lieto jau 30 gadus. Viņš negrib vilcienu mainīt pret autobusiem, kuros dažkārt nav brīvu vietu un mazām pieturām tie aizbrauc garām.

