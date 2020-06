Četru ozolu dēļ autoceļa Jelgava–Auce pārbūvē maina projektu (FOTO)

Sākot būvdarbus P96 autoceļa Jelgava–Auce nepilnu 12 kilometru garajā posmā no krustojuma ar autoceļu Jelgava–Dobele–Annenieki (P97) jeb no tā sauktā Auces pa­grieziena līdz krustojumam ar autoceļu Dobele–Krimūnas–Zaļenieki–Ūziņi (V1098), nolemts mainīt sākotnēji valsts akciju sabiedrībā “Latvijas valsts ceļi” apstiprināto projektu. Tas paredzēja septītajā kilometrā aiz Glūdas baznīcas nocirst četrus ozolus, taču pēc vietējo iedzīvotāju ierosmes šos kokus nolemts atstāt.

Apšauba koku saglabāšanas pareizību

Būvdarbu vadītājs uzņēmuma “Saldus ceļinieks” inženieris Kaspars Siksna paskaidro, ka, projektu īstenojot, pavisam nākas nozāģēt 102 kokus un krūmus. “Mēs ievērosim projekta izmaiņas un ozolus atstāsim. Taču es kā ceļu būvētājs uzskatu, ka šos ozolus labāk bija nozāģēt, kā to paredzēja sākotnējais projekts. “Lai mašīna, noslīdot no ceļa, ieskrien grāvī, nevis kokā,” teic K.Siksna. Viņaprāt, tuvējā apkārtnē pietiekami daudz koku ir pie vecās Glūdas baznīcas. Kāds “Ziņu” lasītājs minēja, ka saistībā ar satiksmes drošību vietās, kur saglabā, piemēram, senās muižu alejas, tiek uzstādītas ātrumu ierobežojošas vai brīdinošas ceļa zīmes. Minētajā Jelgavas–Auces ceļa posmā atļautais ātrums ir 90 kilometru stundā.

Darbu vadītājs K.Siksna paskaidro, ka ceļu būves objektā iesaistītas 45 tehnikas vienības. Darbus uzsākot, tika ņemts nost vecais asfalts, kā arī no kokiem un krūmiem attīrītas ceļmalas. Ceļa pārbūve paredz izbūvēt jaunu salturīgo un šķembu kārtu, ko pārklās divas kārtas asfalta. Plānots atjaunot arī tiltus pār Auci un Dorupi.

