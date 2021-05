Ceturtdien atklāti 1036 jauni Covid-19 gadījumi un 19 sasirgušie miruši; lielākais sasirgušo skaits kopš februāra

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 1036 jauni Covid-19 gadījumi un 19 sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Iepriekš vairāk nekā 1000 Covid-19 sasirgušo diennaktī tika reģistrēts šogad 20.februārī, kad fiksēti 1069 gadījumi.

Latvijas divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir pieaudzis no 416,6 gadījumiem līdz 435,1.

Diennakts laikā Latvijā veikti 18 511 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 5,6%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 122 545 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēts 8301 Covid-19 gadījums, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Vakar ziņots par 19 ar Covid-19 sasirgušo nāvi. No pagājušajā diennaktī mirušajiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, astoņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2197 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.

