Ceturtdien atklāti 680 Covid-19 gadījumi, bet 15 sasirgušie miruši

Ceturtdien Latvijā atklāti 680 jauni Covid-19 gadījumi, savukārt 15 sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Šis ir otrais lielākais vienā diennaktī mirušo Covid-19 pacientu skaits. Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 45 līdz 50 gadiem, četras - vecumā no 55 līdz 65 gadiem, četras - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, piecas - vecumā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl viena - vecumā no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim kopumā mirušas 319 personas, kurām bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 10 356 Covid-19 testi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī veikto testu skaits. No visiem aizvadītajā diennaktī veiktajiem testiem pozitīvi bijuši 6,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 24 386 cilvēki. Aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu saslimšana ar Covid-19 apstiprināta kopumā 8578 personām.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, pagājušās diennakts laikā stacionēti 87 Covid-19 pacienti, tostarp deviņi pārvesti. Kopumā patlaban stacionāros ārstējas 743 pacienti, no kuriem 703 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 40 - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 73 pacienti, ieskaitot arī deviņus pārvestos pacientus. Līdz šim kopumā stacionārus pametuši 1936 pacienti.

