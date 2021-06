Ceturtdien Latvijā atklāti 178 jauni Covid-19 gadījumi un seši sasirgušie miruši

Ceturtdien Latvijā atklāti 178 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par sešu saslimušo nāvi, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).



Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 175,7 līdz 166,4 gadījumiem. Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 10 362 Covid-19 testi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem kopš aizvakardienas ir sarucis līdz 1,7%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 135 762 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2449 ar šo slimību sasirgušie.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāti kopumā 3150 Covid-19 gadījumi. Pārējie inficētie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

