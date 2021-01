Ceturtdien Latvijā pret Covid-19 vakcinēti 1688 cilvēki, kas ir līdz šim augstākais rādītājs

Ceturtdien Latvijā pret Covid-19 vakcinētas 1688 personas, un kopējais vakcinēto skaits sasniedzis 13 129, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Tādējādi vakcīnu pret Covid-19 saņēmis līdz šim lielākais cilvēku skaits vienā diennaktī.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" paudis gandarījumu par sasniegto vakcinācijas rezultātu, norādot, ka tādējādi līdz šim poti pret Covid-19 saņēmuši aptuveni 0,7% Latvijas iedzīvotāju kopskaita.

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, pirmdien Latvijā poti pret Covid-19 saņēmuši 1359 cilvēki, otrdien - 1618, bet trešdien - 1502 cilvēki. NVD skaidro, ka iepriekš publiskotais vakcinēto cilvēku skaits dažu dienu laikā var mainīties, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem dati par vakcinācijas faktu "E-veselības" sistēmā tiek ievadīti vienas līdz piecu darbdienu laikā pēc vakcinācijas fakta.

Ceturtdien vakcinācija pret Covid-19 notikusi 34 slimnīcās. Vakcinācijas iestāžu sarakstam pievienojusies medicīnas sabiedrība "ARS", "Veselības centru apvienība", Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca un veselības centrs "Možums-1".

Diennakts laikā visvairāk mediķu, kā jau ierasts, vakcinēti Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kur poti pret Covid-19 saņēmuši 243 cilvēki, līdz ar to kopš vakcinēšanās kampaņas sākuma šajā iestādē sapotēti 3362 cilvēki.

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ceturtdien vakcinēti 235 cilvēki, bet kopumā šajā iestādē poti pret Covid-19 saņēmuši 1586 personas.

Savukārt Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā ceturtdien vakcinēti 196 mediķi, bet kopumā tur pret Covid-19 sapotēti 2805 cilvēki.

Savukārt vismazāk pret Covid-19 vakcinēto vakar bijis Madonas slimnīcā, kur saskaņā ar "E-veselībā" ievadītajiem datiem poti saņēmuši vien seši cilvēki. Līdz šim kopumā Madonas slimnīcā pret jauno koronavīrusu savakcinēts 41 cilvēks.

Vēl piecās ārstniecības iestādēs - veselības centrā "Možums-1", Rīgas 2.slimnīcā, Tukuma slimnīcā, Rēzeknes slimnīcā un Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā - vakcinēto skaits aizvadītajā diennaktī nav pārsniedzis 20 cilvēkus, liecina NVD dati.

Latvija līdz šim ir saņēmusi 30 255 farmācijas uzņēmuma "Pfizer" un "BioNTech" ražotās vakcīnas "Comirnaty" devas un 1200 kompānijas "Moderna" ražotās vakcīnas devas. Tās paredzētas kopumā 15 727 cilvēkiem, jo vienas personas vakcinēšanai nepieciešamas divas devas, tātad pašlaik izlietoti 84,5% pieejamo vakcīnu.

Kā ziņots, no 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.decembrī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

