Ceturtdien poti pret Covid-19 saņēmuši 4504 cilvēki; reģistrēta pirmā revakcinācijas epizode

Ceturtdien Latvijā vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 4504 cilvēki, saglabājoties lēnam vakcinācijas tempam, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Kopš vakcinācijas procesa sākšanas Latvijā izlietotas jau 1 574 658 vakcīnas devas, kas ļāvis vakcinācijas procesu noslēgt 798 758 cilvēkiem. Par vakcinācijas kursu pabeigušiem tiek uzskatīti tie cilvēki, kuri saņēmuši vai nu abas noteikto vakcīnu devas, vai vienu "Johnson&Johnson" (J&J) jeb "Janssen" vakcīnu, kam paredzēta tikai viena pote.

Šonedēļ sākoties arī revakcinācijas procesam, kad papildu poti var saņemt iedzīvotāji ar ļoti novājinātu imunitāti, ir reģistrēts pirmais šāds gadījums. Persona sapotēta ar "Moderna" vakcīnu.

Ceturtdien Latvijā vakcinēti kopumā 4504 cilvēki - 2135 cilvēki saņēmuši pirmo poti, bet 2187 personas vakcinācijas kursu noslēdza. Vēl 185 personas saņēmušas J&J vakcīnu. Vakar vakcinācijas procesu īstenoja 203 medicīnas iestādes, visvairāk pacientu sapotējot AS "Veselības centru apvienība", SIA "Veselības centrs 4" un SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".

Vakar pārsvarā potējušies cilvēki, kuri neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, tomēr vakar vakcinēto vidū bija arī 585 seniori, 433 personas ar hroniskām slimībām, kā arī daži desmiti ārstniecības personu un pedagogu.

Vairums ceturtdien potēto vakcinēti ar "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu. Līdz šim Latvijā izlietotas 936 789 "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas devas, 286 968 "AstraZeneca" devas, 239887 "Moderna" devas un 111 015 J&J devas.

Līdz šim vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu no divām Latvijā saņēma 775 900 cilvēki, bet otro potes devu saņēmuši 687 743 cilvēki. Vēl 111 015 personas sapotētas ar J&J vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā pret Covid-19 vakcinēti 47,12% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 42,44% iedzīvotāju.

No vasaras vidus vakcinācijas temps Latvijā, salīdzinot ar rekordaugstiem rādītājiem maijā, saruka, un pagājušajā nedēļā sapotēto iedzīvotāju kopskaits nokrita līdz zemākajam rādītājam kopš marta otrās puses. Mazāk cilvēku nedēļas laikā sapotēts nedēļā no 29.marta, kad pie potes tika 26 199 cilvēki. Būtiski, ka tobrīd Latvijā vēl netika nodrošināta iespēja vakcīnu saņemt ikvienam, kas to vēlas, un tikai nesen bija dots starts hroniski slimo pacientu potēšanai.

Pavasarī valdībā tika noteikts mērķis vakcinēt vismaz 100 000 cilvēku nedēļā, un šādu rādītāju izdevās sasniegt mēnesi, sākot ar nedēļu no 10.maija. Nedēļā vakcinēto rekords uzstādīts nedēļā no 24.maija, kad sapotēti 116 876 cilvēki, tādējādi dienā vakcīnu saņemot teju 17 000 cilvēku.

Pirmais būtiskais vakcinācijas tempa "iekritiens" fiksēts nedēļā, kad Latvijā svinēti Jāņi - tonedēļ sapotēti nepilni 32 000 cilvēku, pēc kā vakcinācijas temps uz pāris nedēļām atkopies, pārsniedzot 55 000 vakcinācijas epizožu nedēļā. Tomēr kopš nedēļas no 12.jūlija vakcinācijas tempam nav izdevies pārsniegt 38 189 cilvēku robežu nedēļā.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un J&J, taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.





Foto: no arhīva