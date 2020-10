Ceturtdien reģistrēts līdz šim lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits - 148 inficētie

Pagājušajā diennaktī reģistrēts līdz šim lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits - 148 inficētie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī arī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecuma grupā no 30 līdz 35 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā veikti 4759 Covid-19 izmeklējumi, kas ir viens no augstākajiem diennaktī veikto testu skaitiem. Tikmēr līdz šim Latvijā kopumā veikti 382 949 izmeklējumi, saslimušas 3204 personas, bet 1329 - izveseļojušās.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis - 3,1%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Detalizētāku informāciju par jaunajiem saslimšanas gadījumiem SPKC sola publicēt vēlāk.

Vadoties pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, pagājušajā diennaktī stacionēti kopumā seši Covid-19 pacienti. Kopumā stacionāros ārstējas 63 pacienti, no kuriem 54 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet deviņi ir ar smagu slimības gaitu. Vienlaikus aizvadītajā diennaktī no stacionāra izrakstīti 12 pacienti, līdz ar to kopumā no stacionāra izrakstīti 277 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

