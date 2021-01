Ceturtdien stacionēti 99 Covid-19 pacienti

Ceturtdien Latvijā slimnīcās nogādāti 99 Covid-19 slimnieki, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā stacionēti 99 Covid-19 pacienti, tai skaitā deviņi pārvesti.

Patlaban kopumā Latvijas stacionāros ārstējas 1151 Covid-19 pacients, no kuriem 1070 ir ar vidēji smagu slimības gaitu. 81 sasirgušais ir ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 105 pacienti, to skaitā deviņi pārvesti. Savukārt kopā līdz šim no stacionāra izrakstīti 4764 cilvēki, kuriem bijis diagnosticēts Covid-19.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 1084 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 15 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 54 066, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 935, kas ir 1,73% no visiem inficētajiem.

Ceturtdien Latvijā veikti 12 453 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 8,8%, kas ir par vienu procentpunktu vairāk nekā trešdien. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējusies 12 451 persona. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā pēdējās diennakts laikā ir pieaugusi no 633,1 līdz 652,7 gadījumiem.

