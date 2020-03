Ceturto reizi Rīgā notiks Sieviešu solidaritātes gājiens

Jau ceturto gadu Rīgā šodien, 8.martā, notiks Sieviešu solidaritātes gājiens, aģentūrai LETA pavēstīja centra "Marta" pārstāve Līva Matuzele.

Viņa atklāja, ka gājiena mērķis ir aicināt izdarīt izvēli par labu rīcībai, "jo zināms - vardarbībai patīk klusums".

Matuzele skaidroja, ka vardarbībai ir daudz un dažādas sejas". "Tā noris tepat, mums blakus, dažreiz pat mūsu mājās, taču mēs to izvēlamies nepazīt", sacīja centra pārstāve. Viņa norādīja, ka mobings Latvijas skolās ir pielīdzināms epidēmijai, kā arī to, ka no vardarbības ģimenē cieš katra trešā sieviete, bet katra piektā sieviete ir cietusi no bijušā partnera vajāšanas.

Tāpat viņa atklāja, ka vairāk nekā puse sieviešu ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos. "Mēs slēpjam piedzīvoto, jo mums ir kauns un mēs par to jūtamies vainīgas. Mēs pārmetam sievietēm, kas cieš no vardarbības, jo vardarbīgais vīrietis ir bijusi viņu izvēle," uzsvēra Matuzele.

Vienlaikus viņa pauda, ka policija aizvien nesaskatot iespēju sodīt personas, kas sabiedriskajā transportā "apgrābsta" gados jaunas sievietes un meitenes.

Šogad pasākuma rīkotāji vēlas aicināt ikvienu izvēlēties neklusēt, bet iesaistīties un rīkoties. Gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbību, aicina runāt ar cietušo, pavaicāt, vai nav nepieciešama palīdzība. Savukārt situācijās, kur ir acīmredzama vardarbība, nepieciešams zvanīt policijai un, lai vērstos pret varmāku iesniegumu policijai varat rakstīt arī bez cietušā piekrišanas.

Gājiens sāksies pulksten 11 Esplanādē pretī Prokuratūrai, tālāk tas virzīsies garām Brīvības piemineklim un noslēgsies Doma laukumā.

Gājiena dalībniekus pie Prokuratūras uzrunās Saeimas deputāte Inese Voika (AP), pie Brīvības pieminekļa "Madara Cosmetics" līdzdibinātāja Lotte Tisenkopfa-Iltnere un dzejniece Katrīna Rudzīte, bet Doma laukumā uzrunas teiks bijušais policijas priekšnieks Ints Ķuzis, Saeimas deputāte Anda Čakša (JV) un luterāņu mācītāja Rudīte Losāne.

Foto: skaties.lv