Covid-19 analīžu rezultāti turpmāk iedzīvotājiem un ģimenes ārstiem būs pieejami e-veselībā

Nacionālais veselības dienests (NVD) turpmāk gan iedzīvotājiem, kuri nodevuši analīzes Covid-19 infekcijas noteikšanai, gan viņu ģimenes ārstiem nodrošinās iespēju e-veselības portālā saņemt informāciju ne tikai par negatīviem testa rezultātiem, bet arī par pozitīviem un grūti interpretējamiem rezultātiem, aģentūru LETA informēja NVD pārstāve Sintija Gulbe.

Joprojām saglabājas iepriekšējā kārtība pozitīva un grūti interpretējama rezultāta gadījumā - iedzīvotājs un viņa ģimenes ārsts saņems Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) speciālista zvanu, kurš sniegs informāciju par turpmāko rīcību. Grūti interpretējama testa rezultāta gadījumā analīzes nepieciešams nodot atkārtoti.

Lai aplūkotu saņemto paziņojumu par Covid-19 rezultātiem, interneta pārlūkprogrammā jāatver adrese "www.eveseliba.gov.lv", jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc autorizēšanās sistēmā analīžu rezultātu paziņojums būs apskatāms izvēlnē "Pastkastīte".

NVD mājas lapā pieejama arī pamācība. Gadījumā, ja nav iespējas pieslēgties e-veselības portālam, tad, lai saņemtu informāciju par rezultātu, NVD aicina sazināties ar savu ģimenes ārstu vai zvanīt uz NVD bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 8000 1234, tā darba laiks ir no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz 17, bet piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.

Vienlaikus tiek turpināts darbs pie pakalpojuma norises kvalitātes uzlabošanas, lai pēc iespējas īsinātu laika posmu no nosūtījuma uz izmeklējumu līdz rezultāta saņemšanai. Testēšanas pakalpojuma paredzamais ilgums no brīža, kad pacients reģistrēts pakalpojumam līdz brīdim, kad tiek saņemts rezultāts ir divas līdz četras dienas, taču praksē iespējami gadījumi, kad process var aizņemt ilgāku laika posmu.

Šobrīd no pacientiem vairs netiek saņemta informācija par ilgstošu analīžu rezultātu gaidīšanu. Taču, gadījumos, ja analīžu rezultāti nav pieejami ilgstošāku laika posmu, iedzīvotāji tiek aicināti zvanīt uz NVD bezmaksas tālruni 8000 1234 vai rakstīt e-pastu "nvd@vmnvd.gov.lv" - visi gadījumi tiks risināti individuāli.

Covid-19 laboratoriskā diagnostika sastāv no vairākiem posmiem - sākot ar pieteikuma saņemšanu laboratorijā, tā apstrādi, atgriezeniskās saites nodrošināšanu pacientam sniedzējam vienojoties par analīžu paņemšanas kārtību - analīžu paņemšanu nodošanas punktā vai nodrošinot pakalpojumu mājās, analīžu paraugu transportēšanu, apstrādi, rezultātu sagatavošanu un ievietošanu e-veselības portālā.

Prakse liecina, ka ikvienā no šiem posmiem var rasties nobīdes no plānotā laika grafika, kas ietekmē rezultātu saņemšanas laiku.

Laboratorisko paraugu paņemšanas un apstrādes pakalpojumus nodrošina Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija, "Centrālā laboratorija", "E. Gulbja Laboratorija", Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Zinātniskais institūts "BIOR".

Jau vēstīts, ka laboratoriskā testēšana Covid-19 infekcijas noteikšanai sākta šā gada martā, sākotnēji analīžu nodošanas iespējas nodrošinot galvaspilsētā un pakāpeniski, paplašinot pakalpojumu, ieviesti analīžu nodošanas punkti vairākās pilsētās, tostarp nodrošinot arī pakalpojuma saņemšanu mājās, ja nav iespējas vai ir kādi citi būtiski iemesli kādēļ cilvēks nevar doties uz analīžu nodošanas punktu.

Šobrīd darbojas 26 analīžu nodošanas punkti - pieci Rīgā, pa diviem punktiem Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā un Daugavpilī, savukārt, pa vienam - Jūrmalā, Cēsīs, Valmierā, Talsos, Tukumā, Jelgavā, Jēkabpilī, Preiļos, Madonā, Rēzeknē, Gulbenē, Alūksnē un Limbažos.

