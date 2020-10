Covid-19 apkarošanai nolemj ieviest personu uzraudzības informācijas sistēmu

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, paredzot personu uzraudzības informācijas sistēmas ieviešanu.

Iekšlietu ministrija jau iepriekš saņēma valdības akceptu par finansējuma piešķiršanu, un speciālisti plāno, ka sistēma sāks darboties līdz 12.oktobrim.

Grozījumi nosaka, ka personai par noteiktā pienākuma iekļaut ziņas personu uzraudzības informācijas sistēmā nepildīšanu piemēros naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro.

Tāpat noteikts, ka policijas darbiniekam, pašvaldības policijas darbiniekam un robežsargam būs tiesības apturēt transportlīdzekli, lai veiktu pārbaudi par ziņu iekļaušanas sistēmā pienākuma izpildi.

Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretāra vietnieks Vilnis Vītoliņš iepriekš Saeimas atbildīgajā komisijā skaidroja, ka personām sistēmā būs jāreģistrējas 48 stundu laikā, līdz ar to iedzīvotājiem būs pietiekams laiks, lai atrastu iespēju anketas aizpildīšanai. "Ja cilvēks, piemēram, ir gados un viņš nepārzina informācijas tehnoloģijas, tad viņš varēs atrast radiniekus, ar kuru palīdzību anketu aizpildīt," piebilda Vītoliņš.

Vītoliņš skaidroja, ka informāciju par pienākumu aizpildīt anketu ieceļotāji saņems caur mobilo tālruņu īsziņām. Tāpat informācija tiks ievietota publiskajās tīmekļa vietnēs. IeM sola darīt visu nepieciešamo, lai personām savlaicīgi būtu pieejama informācija par prasību aizpildīt anketu.

IeM pārstāvis arī norādīja, ka Covid-19 dēļ robežkontroli uz valsts iekšējām robežām patlaban nav plānots atjaunot, taču tiesībsargājošām iestādēm būs tiesības apturēt transportlīdzekļus un pārbaudīt, vai tajos sēdošie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības.

Jau ziņots, ka no 16.jūlijā visiem starptautisko pārvadājumu pasažieriem pirms ieceļošanas Latvijā jāiesniedz pārvadātājam aizpildīta papīra anketa, norādot apmeklētās valstis, kontaktinformāciju un izvēlēto adresi, kur paredzēts aizvadīt pašizolācijas laiku, kā arī apliecinot, ka ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošība pasākumus.

Informācija par pasažieriem tiek nodota Valsts policijai pašizolācijas kontrolei, bet par pārējiem pasažieriem - Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC).

Ņemot vērā trūkumus papīra anketas aizpildīšanai un policijas problēmas izkontrolēt to, vai no Igaunijas un tagad arī no Lietuvas ar privātajiem transportlīdzekļiem iebraucošās vai ar kājām robežu šķērsojušās personas ievēro pašizolāciju, IeM šajā laikā ir aktīvi strādājusi pie atbilstošiem praktiskiem un juridiskiem risinājumiem situācijas mainīšanai.

Nolūkā uzlabot personu epidemioloģiskās kontroles iespējas IeM drīzumā plāno ieviest Personu uzraudzības informācijas sistēmu. Līdz šim detalizētāk IeM par sistēmas darbību informāciju nebija sniegusi. Paredzēts, ka jebkurai personai būs pienākums, ieceļojot Latvijā no Covid-19 visvairāk skartajām valstīm, tostarp, Lietuvas un Igaunijas, aizpildīt apliecinājuma anketu minētajā elektroniskajā sistēmā.

"Vienkārši runājot, sistēma darbosies šādi: ieceļojošai personai speciāli izveidotā interneta vietnē "covidpass.lv" būs jāaizpilda anketa par to, ka persona apņemas pēc iebraukšanas Latvijā ievērot desmit dienu pašizolāciju. Pēc anketas aizpildīšanas sistēma uz personas e-pastu nosūtīs kvadrātkodu jeb QR kodu. Šo kodu pēc policijas vai robežsardzes uzaicinājuma būs jāuzrāda likumsargiem, kas datorizēti varēs pārliecināties, vai persona ievēro minēto epidemioloģiskās drošības prasību," iepriekš aģentūrai LETA skaidroja IeM valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Anketas aizpildīšana būs obligāts nosacījums ne tikai tām personām, kas ieceļo ar starptautiskajiem pārvadātājiem, bet arī tām personām, kuras iebrauc ar privātajiem transportlīdzekļiem vai šķērso robežu ar kājām.

Minētās sistēmas ieviešana ne tikai ļaus atteikties no papīra formāta apliecinājuma, bet arī dos plašākas policijas tiesības veikt šādu personu pārbaudes.

Jaunā sistēma paredzēs iespēju sašķirot un uz policijas iecirkņiem nosūtīt kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju no anketām par konkrētiem ieceļotājiem, kuriem ir noteikta pašizolācija. Tāpat sistēma paredzēs iespēju Valsts robežsardzei atbilstoši starpvalstu līgumiem nodot informāciju par personām, kuras dodas uz partneru valsti, šķērsojot Latviju.

Sistēma arī paredzēs iespēju nodrošināt SPKC ar nepieciešamajiem datiem par personām, kuras ceļojušas kopā, kā arī uzlabot apkopoto datu kvalitāti un aprites ātrumu. Sistēma arī uzlabos pašizolācijā esošo personu uzraudzību attiecībā uz policijas iecirkņu inspektoru darbu, norāda likuma izmaiņu autori.

