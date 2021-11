Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus būtiski nemīkstinās vismaz līdz 6.decembrim

Līdz 6.decembrim valdība neplāno būtiski mīkstināt Covid-19 dēļ ieviestos drošības pasākumus, pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Viņš atzina, ka situācija Latvijā saistībā ar koronavīrusa pandēmiju uzlabojas - uzlabojumi esot vērojami visos būtiskajos parametros. Savukārt jaunu saslimstības gadījumu skaits ir būtiski sarucis.

"Tajā brīdī, kad mēs ieviesām mājsēdi, 14 dienu [saslimstības ar Covid-19] rādītājs bija 1463 [gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem], bet šodien mēs esam pie 750. Faktiski šis samazinājums pagaidām turpinās," skaidroja politiķis, norādot, ka samazinās arī hospitalizēto, smagā stāvoklī esošu un arī mirušo Covid-19 pacientu skaits.

Vienlaikus situācija ir trausla, jo daudzās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs turpinās straujš Covid-19 gadījumu skaita pieaugums, tostarp saslimstības pieaugums, kas pārsniedz Latvijas augstāko punktu šajā rudenī. "ES kopējie rādītāji raujas uz augšu, un viss liecina par to, ka ziema būs ļoti sarežģīta visā Eiropā un arī daudzviet citur pasaulē," norādīja Pavļuts.

Tāpēc pirmdien koalīcijas padomes sēdē pārrunāta turpmākā iespējamā notikumu attīstība. Pēc Pavļuta paustā, pastāv vairāki scenāriji - no optimistiskākā līdz pesimistiskākajam -, jo atkarībā no turpmākiem panākumiem vakcinācijā, no cilvēku, sabiedrības uzvedības pirmssvētku un svētku laikā, situācija varētu attīstīties ļoti dažādi.

"Koalīcijā šodien nonācām pie vairākiem būtiskiem pieturas punktiem. Pirmais būtu tāds, ka nosacīti līdz 6.decembrim būtiskus jaunus, iepriekš neapspriestus atvieglojuma pasākumus mēs neplānojam ieviest. Mums ir rūpīgi jāvērtē situācija," uzsvēra ministrs.

Tieši ap 6.decembri Latvijā varētu būt masveidā pieejami antigēnu paštesti, kas tiks nodrošināti publiskajam sektoram, tostarp skolām un interešu izglītības vajadzībām.

Jau ziņots, ka svētdien Latvijā reģistrēti 349 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 17 ar šo slimību sasirgušu personu nāvi, tostarp miris kāds 18 gadus vecs jaunietis.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 754,9 līdz 751 gadījumam.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 218 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 131 bija vakcinējies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēki bija vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka līdz šim šajā vecuma grupā bija miris viens ar Covid-19 sasirgušais.

Divi svētdien mirušie bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Vēl trīs mirušie bija 80 līdz 89 gadus vecis, bet divi - vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

No visiem mirušajiem 15 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr divi - vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 4305 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 8,1%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 14 218 cilvēkam, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 246 465 cilvēkiem. Līdz šim reģistrēti 396 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

