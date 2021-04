Covid-19 ierobežošanā iesaistīto mediķu piemaksu pagarināšanai būs pieejami 47 miljoni eiro

Ņemot vērā, ka arī pēc ārkārtējās situācijas beigām saslimstība ar Covid-19 Latvijā nav ievērojami mazinājusies un veselības nozare joprojām darbojas paaugstinātas slodzes apstākļos, valdība vakar atbalstīja mediķu un citu Covid-19 ierobežošanā iesaistīto darbinieku piemaksu pagarināšanu līdz šā gada jūnija beigām, atvēlot tam 47 miljonus eiro no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Vēl papildu septiņi miljoni eiro piešķirti atvaļinājumu rezerves uzkrājumam atbilstoši aprēķinātajai piemaksu summai no šā gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

Kopumā piemaksām un atvaļinājumu rezerves uzkrājumam no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atvēlēti 54 miljoni eiro. Šo izdevumu segšanai tiks novirzīta daļa no līdz šim neizlietotajiem 23 miljoniem eiro, kas Veselības ministrijai tika rezervēti šā gada janvārī, prognozējot finansējumu piemaksu nodrošināšanai no 1.janvāra līdz 31.martam.

Lai motivētu ārstniecības personas, noturētu un piesaistītu papildu nepieciešamo personālu, valdība atbalstīja Veselības ministrijas lūgumu saglabāt piemaksas 100% apmērā no mēnešalgas līdz šā gada 30.aprīlim, 90% no mēnešalgas līdz šā gada 31.maijam un 80% apmērā no mēnešalgas līdz šā gada 30.jūnijam stacionāro ārstniecības iestāžu nodarbinātajiem, kas ir iesaistīti Covid-19 pacientu ārstēšanas procesā.

Tāpat piemaksas 80% apmērā saglabāsies nodarbinātajiem, kuri iesaistīti Covid-19 testēšanā un mājas aprūpē, ģimenes ārstiem un ārsta praksēs nodarbinātajiem ārstu palīgiem un māsām, ambulatoro iestāžu nodarbinātajiem, kas nodrošina sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus vai veselības aprūpes pakalpojumu mājās Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām. Tāpat piemaksas 80% apmērā piešķirtas Slimību profilakses un kontroles centra ierēdņiem un darbiniekiem, kas iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

Piemaksas 100% apmērā no mēnešalgas noteiktas visā noteiktajā periodā slimnīcu uzņemšanas nodaļās strādājošiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā nodarbinātajiem.

Tikmēr piemaksas 30% apmērā no mēnešalgas noteiktas no šā gada 1.maija līdz 30.jūnijam Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Veselības inspekcijas un Valsts asinsdonoru centra ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

Reizē piemaksas saglabātas arī farmaceitiem par kompensējamo medikamentu izsniegšanu no "A" saraksta laika periodā no šā gada 1.aprīļa līdz šā gada 30.jūnijam - 0,71 eiro apmērā par vienu recepti.

