Covid-19 ierobežošanai Jelgavā slēdz arī sēru zāles

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, slēgtas sēru zāles Jelgavas kapsētu kapličās, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Par sēru ceremoniju norisi Baložu, Zanderu, Bērzu un Meža kapsētā iedzīvotāji aicināti vienoties ar izvēlēto apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju.

Tāpat ārkārtējā situācijā mainīts pieņemšanas laiks apbedīšanas pakalpojumu pieprasīšanai pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība". Turpmāk pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās to varēs izdarīt no plkst. 15 līdz 17 un piektdienās no plkst.12.30 līdz 14. Pārējā laikā iestāde apbedīšanas pakalpojumu pieprasītājiem slēgta.

Tāpat vēstīts, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Ir aizliegti visi sabiedrībai publiski pieejami svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi, kas tostarp notiek naktsklubos un diskotēkās, kā arī aizliegtas sapulces, gājieni, piketi un reliģiskās darbības veikšana pulcējoties.

Tāpat ir ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus, kā arī noteikti citi ierobežojumi.

