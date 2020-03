Covid-19 konstatēta jau 50 pašvaldībās

Pēdējās dienās saslimšanas gadījumi ar Covid-19 ir konstatēti arī Skrīveru un Balvu novados, līdz ar jauno koronavīrusu inficētie konstatēti jau 50 pašvaldībās, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Līdz šim Covid-19 bija konstatēts Jelgavas, Talsu, Tukuma, Iecavas, Ķeguma, Alojas, Mārupes, Rūjienas, Rēzeknes, Limbažu, Stopiņu, Sējas, Siguldas, Carnikavas, Garkalnes, Cēsu, Smiltenes, Aizkraukles, Vecumnieku, Bauskas, Kocēnu, Olaines, Mērsraga, Krustpils, Grobiņas, Kuldīgas, Ventspils, Aizputes, Saldus, Ādažu, Krāslavas, Alūksnes, Engures, Skrīveru, Dagdas un Balvu novados, kā arī Liepājā, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Rēzeknē, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ventspilī un Valmierā.

Visvairāk ar Covid-19 inficēto joprojām ir Rīgā - 101 līdz 250 cilvēki. Saslimušo skaits Jūrmalā joprojām ir no 21 līdz 50, bet Jelgavā - no 11 līdz 20. Savukārt Liepājā, Ozolnieku, Babītes, Ķekavas, Salaspils, Garkalnes un Ogres novados inficēto skaits ir no sešiem līdz desmit.

Pēdējās diennakts laikā ar Covid-19 saslimušo skaits līdz vismaz sešiem pieaudzis Olaines novadā.

Foto: pixabay.com