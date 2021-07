Covid-19 kumulatīvais rādītājs noslīdējis zem 50 gadījumu robežas

Divu nedēļu kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pirmo reizi kopš oktobra noslīdējis zem 50 gadījumu robežas, sasniedzot 46,9 gadījumus, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.



14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir nokrities zem 50. Pēdējo reizi zem šāda rādītāja bija pērn 9.oktobrī, kad konstatēts 49,1 gadījums. Vēl zemāks par 46,9 bija pērn 8.oktobrī, kad uz 100 000 iedzīvotāju bija 45,9 inficēšanās gadījumi.

Pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēti 888 inficēšanās gadījumi ar Covid-19, bet aizvadītajā diennaktī valstī konstatēti 40 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19 un saņemti ziņojumi par sešiem ar Covid-19 mirušajiem.

Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 7598 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,5%. Pozitīvo testu īpatsvars zem 4% Latvijā ir vērojams aptuveni mēnesi.

No Covid-19 upuriem, viens cilvēks bijis vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs cilvēki - no 70 līdz 79 gadiem, bet vēl divi bija vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem.

Ņemot vērā sasniegtos rādītājus, Latvija varētu pretendēt uz iekļūšanu Eiropas Savienības (ES) "zaļo valstu" sarakstā, kas nozīmētu mazākus pārvietošanās ierobežojumus. Atbilstoši ES izplatītajai informācijai, šajā sarakstā iekļauj valstis, kurās kumulatīvais rādītājs ir zem 75 un pozitīvo testu īpatsvars - zem 1%, savukārt, ja pozitīvo testu īpatsvars ir robežās starp 1% un 4%, tad kumulatīvajam rādītājam jābūt zem 50.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā saslimuši 137 540 cilvēki, bet miruši 2526 ar šo slimību sasirgušie.

Foto: no arhīva