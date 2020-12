Covid-19 Latvijā prasījis vēl desmit cilvēku dzīvības

Svētdien Latvijā atklāti 207 jauni Covid-19 gadījumi, savukārt desmit sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Četras no mirušajām personām bijušas vecumā no 55 līdz 65 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, bet vēl trīs - vecumā no 80 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 272 ar Covid-19 inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 3296 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 6,3%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 21 520 cilvēki, bet kā izveseļojušies oficiāli reģistrēti 1866 cilvēki.

Aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās ar Covid-19 Latvijā saslimuši 8284 cilvēki.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī ir stacionēti 75 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstītas vien 15 personas.

Kopumā stacionāros patlaban ārstējas jau 655 pacienti, no kuriem 610 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 45 - ar smagu slimības gaitu. Pēc veselības nozares amatpersonu sniegtās informācijas, pašlaik Latvijas slimnīcās ir izbrīvētas ap 800 gultas Covid-19 pacientiem, taču lielākā problēma ir nodrošināt medicīnas personālu, kas aprūpētu saslimušos.

Kopumā līdz šim no Latvijas slimnīcām izrakstīti 1652 Covid-19 pacienti.









Foto: pixabay.com