Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās pieaudzis līdz 1592

Latvijas slimnīcās pagājušajā diennaktī ievietoti 125 Covid-19 pacienti, savukārt 21 pacients no tām izrakstīts, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās dienas laikā ir palielinājies no 1526 vakar līdz 1592 šodien.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1403 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 189 jeb 11,9% - ar smagu slimības gaitu.

No pacientiem ar vidēju slimības gaitu 11 ir vecumā līdz deviņiem gadiem, septiņi - vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 16 - vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 71 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 107 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 213 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 292 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 342 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 294 - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet vēl 50 - vecumā no 90 līdz 103 gadiem.

Tikmēr smagā stāvoklī slimnīcās pašlaik atrodas viens cilvēks vecumā no desmit līdz 19 gadiem, viens - vecumā no 20 līdz 29 gadiem, četri - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 21 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 49 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 69 - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 29 - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 14 - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, kā arī viena persona vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 17 717 Covid-19 pacienti.

Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati liecina, ka svētdien Latvijā reģistrēti 772 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 16 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 510 saslimušie jeb 66,1% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 262 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, četri - vecumā no 50 līdz 60 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

No 16 mirušajiem Covid-19 slimniekiem 13 jeb 81,2% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet trīs - vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 6892 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 11,2%.

Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sasniedzis 33 042.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 219 911 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3266 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

