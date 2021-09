ai

Ai beidz. Aizej labāk un izdari to ko par velti tev piedāvā. Citur pasaulē gatavi bargu naudu maksāt, lai tikai pie šīs vakcīnas tiktu. Ātrāk varēsim atteikties no masku valkāšanas un sertifikātu rādīšanas. Pagaidām tieši par to visu varam pateikties nevakcinētajai sabiedrības daļai.

pirms 26 minutēm, 2021.09.09 13:40