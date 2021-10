Covid-19 pacientu skaits slimnīcās palielinājies līdz 653

Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietots 101 Covid-19 pacients, 73 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 633 līdz 653 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 587 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 66 - ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 11,2% stacionēto slimības gaita ir smaga.

Līdz šim kopumā no slimnīcām ir tikuši izrakstīti 15 488 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēts 1671 jauns Covid-19 gadījums un saņemti ziņojumi par 16 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Līdz šim vairāk saslimušo Latvijā tika konstatēts tikai pērn 31.decembrī, kad Covid-19 atklāja 1861 iedzīvotājam.

Līdz ar lielo saslimušo skaitu strauji ir kāpis divu nedēļu kumulatīvais rādītājs - dienas laikā tas palielinājies no 627,9 līdz 680,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Augstāks kumulatīvais rādītājs Latvijā ir bijis vērojams tikai septiņas dienas iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa "pīķa laikā" janvāra vidū. Līdz šim augstākais saslimstības kumulatīvais rādītājs Latvijā ticis fiksēts 10.janvārī - 693,9, bet 16. un 17.janvārī tas bija attiecīgi 690,3 un 690,2.

No visiem otrdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1267 saslimušie jeb 76% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 404 bija vakcinējušies.

Aizvadītajā diennaktī divi no mirušajiem Covid-19 pacientiem bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, seši - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl trīs mirušie bijuši vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 21 826 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 7,7%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 164 81 cilvēkam, bet miruši 2773 ar šo slimību sasirgušie.

Foto: no arhīva