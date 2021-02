Covid-19 pacientu skaits slimnīcās samazinājies līdz 837

Arī vakar turpināja sarukt Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās un pašlaik tajās ārstējas 837 sasirgušie, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Aizvadītajā diennaktī slimnīcās ievietoti 75 ar Covid-19 sasirgušie, bet no tām izrakstīti - 73 pacienti, tostarp trīs pārvesti. Kopējais stacionēto koronavīrusa pacientu skaits slimnīcās diennakts laikā gan ir sarucis par 15 cilvēkiem, kas, visticamāk, skaidrojams ar vairāku sasirgušo nomiršanu.

No visiem ceturtdien slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 753 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, kas ir par 14 šāda veida pacientiem mazāk nekā trešdien, un 84 - ar smagu slimības gaitu, kas savukārt ir par vienu mazāk nekā iepriekšējā dienā. Salīdzinoši visvairāk Covid-19 pacientu slimnīcās bija janvāra vidū, kad stacionāros aprūpi saņēma ap 1200 inficētie.

Kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem kopā izrakstīti 7695 cilvēki.

Jau rakstīts, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 689 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, kas ir par 19 sasirgušajiem mazāk nekā dienu iepriekš, kā arī saņemta informācija par 12 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem viens cilvēks bijis vecumā no 55 līdz 60 gadiem, viens - vecumā no 65 līdz 70 gadiem, seši - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, bet četri - vecumā no 80 līdz 85 gadiem.

Ceturtdien Latvijā veikti 10 915 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī sasniedzis 6,3% atzīmi. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 80 040, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1533.

Aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 9764 personas.

Foto: pixabay.com