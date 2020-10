Covid-19 testēšanas jauda Latvijā būtiski mazāka nekā Lietuvā un Igaunijā

Salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, Covid-19 testēšanas jauda Latvijā ir būtiski mazāka, vēsta žurnāls "Ir".

Piemēram, salīdzinot jaunākos pieejamos datus par septembra nogali, nedēļas laikā uz 100 000 iedzīvotāju Igaunijā veikti 1400 testu, Lietuvā gandrīz 1200, bet Latvijā virs 800, liecina Eiropas Slimību kontroles centra apkopotā valstu informācija. Tiesa, kaimiņvalstīs pozitīvo testu īpatsvars tuvojies 2%, turpretim Latvijā tas līdz šim bijis zemāks.

Neraugoties uz rindām, kas šobrīd izveidojušās uz testiem, Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis tomēr uzskata, ka testēšanas apjoms Latvijā ir "ļoti pieklājīgs". Viņš uzsver, ka klasiskā Covid-19 testa jeb "zelta standarta" metodes kapacitāti Latvijā pieaudzēt vairs nevar, jo paraugu ņemšana ir sarežģīta, pietrūkst personāla, un tas maksā dārgi. Tāpēc būs jāizmanto arī citas testēšanas metodes, kuru izmēģināšana jau sākusies.

Piesauktais testēšanas "zelta standarts " ir molekulārais tests, akūta vīrusa diagnosticēšanas galvenā metode šobrīd Latvijā - no deguna dobuma vai rīkles paņemtā uztriepē tiek meklēti specifiski koronavīrusa gēni. Šiem testiem ir augsts jutīgums - 99,9%, skaidro Austrumu slimnīcas laboratorijas galvenais speciālists Sergejs Ņikišins.

Molekulāro testu pašlaik Latvijā izmēģina arī ar siekalu paraugiem, kuru noņemšana nav tik apgrūtinoša kā no deguna. Šī metode piemērota tā sauktajai pūļa testēšanai. Šī testēšana notiek, no katra cilvēka paņemot divus paraugus, tad veselas grupas - vairāku desmitu vai pat 100 cilvēku - pirmos paraugus apvieno un pārbauda vīrusa klātbūtni šajā "kolektīvajā" siekalu paraugā. Ja to neatrod, tātad visa grupa ir vesela. Tikai tad, ja apvienotajā paraugā atklāj vīrusu, analizē otros paraugus - lai atrastu konkrētos inficētos.

Šāda testēšana jau izmēģināta Kuldīgā, kur atrada 27 inficētos, bet šonedēļ siekalu testu veic arī Daugavpilī. Dumpis uzskata, ka metode ir sevi attaisnojusi, tomēr to nevar solīt visiem Latvijas iedzīvotājiem. Pagaidām metode aprobēta "E.Gulbja laboratorijā" un Bērnu slimnīcā, jo šie vienkārši nododamie testi īpaši aktuāli bērniem, raksta "Ir".

Otrs akūtā vīrusa diagnostikas veids, kas ir daudz ātrāks un tagad tiek lietots arī Latvijā, ir antigēnu testi. Šim testam paraugu tāpat ņem no deguna, bet rezultāts zināms 15-30 minūšu laikā. To trūkums ir mazāka jutība - ap 90% -, tāpēc pozitīvie rezultāti ir gana precīzi, taču negatīvie var būt kļūdaini, un, ja pacientam ir Covid-19 simptomi, drošības labad jāveic molekulārais tests, noskaidrojis žurnāls.

Savukārt pārslimotu Covid-19 infekciju var noteikt ar antivielu testiem. Pēc saskares ar vīrusu mūsu imūnsistēma reaģē - organismā sāk veidoties antivielas, ko vēlāk var noteikt asinīs. Šos testus pielieto, piemēram, epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā, lai pārbaudītu, vai kontaktpersonas nav iepriekš vīrusu jau pārslimojušas.

Lai šonedēļ veiktu Covid-19 testu Rīgā, piesakoties pirmdien, pieraksts jāgaida visu nedēļu līdz svētdienai, bet, piemēram, Valmierā vēl ilgāk - deviņas dienas, stāsta Austrumu slimnīcas laboratorijas galvenais speciālists Ņikišins.

Kaut gan laboratorijas strādā diennakts režīmā, ar to nepietiek. Tāpēc šonedēļ arī plānots atvērt vēl vienu analīžu nodošanas punktu Linezera ielā Rīgā un uz trim dienām arī Valmierā, atklāja Veselības ministrijā.

Foto: no arhīva