Pēc lietpratēju vērtējuma, neizturot dinamisko slodzi, ko rada transporta kustība Pārlielupē, Vecajā ceļā, svētdienas vakarā ap pulksten 21 šajā ielā pretī 5. namam plīsa čuguna ūdensvada caurule. Tādējādi tika atslēgta ūdens piegāde piecpadsmit dzīvojamām mājām, kā arī izskalota ielas braucamā daļa un vairāk nekā 12 stundas Vecā ceļa posms starp Skautu un Institūta ielu bija slēgts. Ar uzņēmuma “Jelgavas ūdens” darbinieku spēkiem pirmdien līdz pulksten 13 ūdensvada avārija bija novērsta un pārtrauktā ūdens padeve atjaunota.

SIA “Jelgavas ūdens” tehniskais direktors Viktors Juhna skaidro, ka negadījumā plīsa 1968. gadā izbūvētais 150 milimetru diametra čuguna ūdensvads. Tajā bija izveidojusies aptuveni metru gara plaisa. “Pasaules prakse ir pierādījusi, ka čuguna ūdensvadi nerūsē un var kalpot vairāk nekā simts gadu, taču tie ir jutīgi pret dinamisko slodzi, ko rada vibrācijas. Laikā, kad tika būvēts šis ūdensvads, satiksme pa Veco ceļu bija ievērojami mazāka,” teic inženieris V.Juhna, piebilstot, ka mūsdienās ūdensvadiem izmanto polietilēna plastmasas caurules, kas ir elastīgākas, taču to kalpošanas ilgums varētu būt mazāks. Savukārt Vecā ceļa braucamās daļas izskalojums ar asfalta iebrukumu vairāku kvadrātmetru platībā, viņaprāt, veidojās tāpēc, ka blakus ielai atradās grāvis. Ūdens zem asfalta izlauza ceļu uz grāvi. Ja tāda tur nebūtu, ūdens būtu izplatījies pa ielas segumu vienmērīgi un tāds izskalojums nerastos,” spriež V.Juhna. Par iespējamo varbūtību, ka līdzīgi negadījumi varētu atkārtoties citviet, kur ūdensvads ir būvēts no līdzīgām čuguna caurulēm, V.Juhna teic, ka to ir grūti izvērtēt.

Foto: no arhīva