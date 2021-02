Saistībā ar janvārī pašvaldībā pieņemto lēmumu uzsākt detālplānojuma izstrādi problemātiskajai teritorijai Cukura ielā 2, kur iepriekš SIA “Auras centrs” bija cerējis būvēt lielveikalu, Cukura, Pļavu un tām piegulošo ielu iedzīvotāji ar 67 personu parakstītu apstrīdēšanas iesniegumu vērsušies Jelgavas domē, lai “jau saknē” pārtrauktu jebkādus mēģinājumus atsākt šīs teritorijas apbūvi, pirms nav atbilstoši pārveidota šī rajona ielu satiksme.

“Trešdienas rītā pamodos no apskaidrības par to, cik stulba jau saistībā ar lielveikala “Depo” ieceri bija doma par rotācijas apļa izbūvi Lielupes tilta galā pie Rīgas un Cukura ielas krustojuma,” “Ziņām” skaidro Cukura ielas iedzīvotājs būvinženieris Gunārs Segliņš. “Rotācijas apļus parasti veido, lai organizētu satiksmi pie vienmērīgas transporta plūsmas četros virzienos. Šajā gadījumā vēlas veidot rotācijas apli vietā, kur 95 procenti transporta aizietu pa Rīgas ielu un Brīvības bulvāri. Vai tiešām tādēļ, lai kāds varētu ērti piebraukt kāda iecerētajai tirdzniecības vietai, braucējiem, kas ik dienas ir ceļā no Jelgavas centra uz Pārlielupi, Ozolniekiem vai Rīgu, būtu jāriņķo pa apli,” retoriski jautā G.Segliņš.

Foto: no arhīva