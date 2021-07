CVK rosina palielināt atalgojumu vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem Saeimas un EP vēlēšanās

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) rosina palielināt atalgojumu vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem Saeimas un Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās, informēja CVK pārstāve Laura Zaharova.

Kā norāda CVK, šim mērķim 2022.gada Saeimas vēlēšanu budžetā papildus nepieciešami 1 909 875 eiro, bet 2024.gada EP vēlēšanu budžetā - 1 823 886 eiro.

Lai nodrošinātu konkurētspējīgu darba samaksu un veicinātu atbilstošas kvalifikācijas speciālistu piesaisti, CVK rosina palielināt darba stundas tarifa likmes pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un paaugstināt ēdināšanas izdevumu kompensāciju balsošanas un balsu skaitīšanas dienās.

CVK šādu lūgumu nosūtījusi Ministru kabinetam (MK), Finanšu ministrijai un Saeimai.

Kārtējām Saeimas vēlēšanām Latvijā jānotiek nākamā gada 1.oktobrī, tāpēc CVK sadarbībā ar Valsts kancelejas darbiniekiem ir sagatavojusi attiecīgus grozījumus MK noteikumos.

Piedāvātās izmaiņas paredz vēlēšanu komisijās nodarbināto darba tarifa stundas likmi komisijas priekšsēdētājam noteikt robežās no 7,78 līdz 11,97 eiro (pašlaik stundas likme ir 3,28 līdz 9,10 eiro), komisijas sekretāram - no septiņi līdz 10,1 eiro (pašlaik 3,1 līdz 7,6 eiro) un komisijas loceklim - no sešiem līdz 7,78 eiro (pašlaik 2,5 līdz 3,83 eiro). Vēlēšanu komisijas locekļu ēdināšanas izdevumu kompensācijas apmēru balsošanas un balsu skaitīšanas laikā tiek rosināts paaugstināt no 5,69 eiro līdz astoņiem eiro, pielīdzinot šo likmi valstī noteiktajam komandējumu dienas naudas apmēram.

CVK ieskatā ekonomiskajai situācijai un vidējai darba samaksai valstī atbilstoša atalgojuma noteikšana palīdzēs stiprināt demokrātisku vēlēšanu institūtu, dos iespēju vēlēšanu rīkošanā piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistus un nodrošināt kvalitatīvu vēlēšanu procesu vēlētājiem, kas īpaši svarīgi saistībā ar plānoto tiešsaistes vēlētāju reģistra ieviešanu Saeimas vēlēšanās.

Jāņem vērā, ka pēdējos gados ievērojami augušas arī nepieciešamās prasmes darbam vēlēšanu iecirkņos. Vēlēšanu komisijas locekļiem mūsdienās jāprot rīkoties ar viedierīcēm, vēlēšanu datorprogrammām, datu bāzēm, skeneriem, kā arī jāvar strādāt garas darba stundas vairāku dienu garumā, skaidro Zaharova. Tāpat šis darbs prasa augstu stresa noturību, atbildības un pienākumu izjūtu, rūpību un precizitāti, spēju vēlēšanu nedēļā strādāt virsstundas un nakts stundas, motivāciju un spēju ātri apgūt vēlēšanās izmantotos IT risinājumus.

Uz nepietiekamu finansējumu vēlēšanu komisiju locekļu atlīdzībai un nekonkurētspējīgām darba stundas likmēm vēstulē CVK un Saeimai norāda arī Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas un vairāku citu pašvaldību vēlēšanu komisiju vadītāji, uzsverot, ka šī situācija rada būtiskus riskus vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanai un kvalitatīva vēlēšanu procesa nodrošināšanai, gatavojoties Saeimas vēlēšanām.

Kvalificētu un motivētu darbinieku trūkuma dēļ grūtības izveidot vēlēšanu iecirkņu komisijas bijušas jau iepriekšējās Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Ja atlīdzība par darbu vēlēšanu komisijā nebūs konkurētspējīga, tas var apdraudēt nākamgad gaidāmo Saeimas vēlēšanu norisi un tiešsaistes vēlētāju reģistra ieviešanu, jo varētu neizdoties piesaistīt atbilstošus speciālistus un nokomplektēt daļu vēlēšanu iecirkņu komisiju. Šādā gadījumā, lai nodrošinātu vēlēšanas, var nākties piemērot tādus risinājumus kā daļas iecirkņu slēgšana vai vēlēšanu iecirkņu darba stundu samazināšana. Neviens no šiem risinājumiem CVK ieskatā nebūtu atbalstāms, jo radīs papildu apgrūtinājumu vēlētājiem piedalīties vēlēšanās, mazinās vēlētāju apkalpošanas ātrumu un kvalitāti, apgrūtinās balsu skaitīšanu un vēlēšanu rezultātu apkopošanu, mazinās uzticamību vēlēšanām un valstij kopumā, brīdina vēlēšanu komisijā.

"Tāpat jāņem vērā, ka liela daļa vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu pamatdarbā saņem atalgojumu, kas ir pielīdzināms vidējam atalgojumam valstī vai augstāku (piemēram, IT speciālisti), kas noteikti nemotivē vēlēšanu nedēļā lūgt atbrīvojumu no pienākumiem savā pamatdarbā, lai iesaistītos vēlēšanu rīkošanā," teikts CVK paziņojumā.

CVK sadarbībā ar pētījumu centru SKDS šā gada martā veiktajā aptaujā tika jautāts, ja būtu tāda iespēja, vai respondenti vēlētos strādāt vēlēšanu iecirknī, ņemot vērā, ka darba apjoms ir septiņas dienas vēlēšanu nedēļā. Divas trešdaļas jeb 66% aptaujāto norādīja, ka nevēlētos strādāt vēlēšanu iecirknī. Savukārt 13% pētījuma dalībnieku atzina, ka būtu ar mieru strādāt par noteiktu naudas summu, un visbiežāk minētā summa bija 500 eiro, pavēstīja CVK pārstāve.

Foto: no arhīva