CVK vadītāja: Jelgavas un Siguldas vēlēšanu iecirkņos atzītas pieļautās kļūdas, situācija Salaspilī vēl jāskaidro

Pašvaldību vēlēšanās balsu skaitīšanas laikā Jelgavas 203. vēlēšanu iecirknī vēlēšanu kastēs tika konstatētas 11, bet Siguldas novada 783. vēlēšanu iecirknī - 10 vēlēšanu aploksnes bez iecirkņa zīmoga, pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītāja Kristīne Bērziņa, atzīmējot, ka vēlēšanu iecirkņu komisijas ir atzinušas pieļautās kļūdas.

Savukārt Salaspils novada 767. vēlēšanu iecirknī balsu skaitīšanas laikā tika konstatēts, ka derīgo vēlēšanu zīmju skaits par trim zīmēm pārsniedz derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu, kurās var būt tikai viena derīga zīme. Kā norādīja Bērziņa, vēlēšanu iecirkņa komisija patlaban nevar izskaidrot, kā šīs trīs liekās vēlēšanu zīmes radušās.

CVK vadītāja norādīja, ka, visticamāk, situācija varētu kļūt skaidrāka pirmdien. Informācija par notikušo ir arī Valsts drošības dienesta rīcībā, kas arī to pārbaudīs.

Bērziņa izteica divas teorētiskas versijas, kā kļūda ir pieļauta. Iespējams, ka balsu skaitīšanas laikā kāds no komisijas locekļiem atvēris aploksni, kurā bija vairāk nekā viena zīme. Bērziņa uzsvēra, ja zīmes ir atšķirīga satura, tās visas ir atzīstamas par nederīgām, taču kāds no komisijas locekļiem to var būt palaidis garām un pievienojis šīs zīmes kopīgajam derīgo zīmju skaitam.

Pēc Bērziņas paustā, otra iespēja varētu būt tāda, ka kāds šīs trīs zīmes pievienojis balsu skaitīšanas laikā speciāli, bet, kā uzsvēra CVK vadītāja, visas minētās iespējas ir tikai versijas par notikušo, jo patlaban no komisijas oficiāls skaidrojums nav saņemts.

"Salaspilī kaut kas ir noticis, verot vaļā aploksnes, kas ir viens no posmiem balsu skaitīšanas laikā. Tā kā balsis skaita secīgi pa soļiem, kļūdas var rasties katrā posmā, savukārt, aizpildot protokolu, tās kļūst redzamas. Tāpēc balsu skaitīšana ir tik ilga, jo protokols ir jāaizpilda pareizi, lai pārliecinātos, ka visi skaitļi sakrīt. Kontrole Salaspilī par derīgo aplokšņu skaitu ar derīgajām zīmēm neizpildās un derīgās zīmes ir par trīs vairāk," skaidroja Bērziņa

