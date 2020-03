Februāra beigās no amata atbrīvotais Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš (LRA) iesniedzis pašvaldībā iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu. Sarunā ar “Ziņām” viņš atklāj savas pārdomas, kā un kāpēc tas noticis.

– Tas, ko jums pārmet, ir vadības stils. Jūsu laikā nomainījās vairāki darbinieki – aizgāja galvenā grāmatvede, Ozolnieku vidusskolas direktore, pašvaldības policijas priekšnieks un citi.

Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka CVK (Centrālās vēlēšanu komisijas) mājaslapā ir izlasāma mūsu programma, ar kuru startējām vēlēšanās. Mēs to rakstījām nevis kā partija, bet kā domubiedru grupa. Tie bija cilvēki, kas dzīvo Ozolniekos, cilvēki ar kopīgu redzējumu. Tad nu, lūk, programmā nevienā vietā nebija minēts, ka mēs veidosim attiecības starp deputātiem. Galvenā mūsu nostādne bija pildīt uzdevumus, kuri nāk no sabiedrības. Mēs tiekam ievēlēti kalpot, nevis izcelt sevi kā pārākus par citiem.

Šajā jautājumā jārunā par katru gadījumu atsevišķi. Ja kultūras daļas vadītāja var paņemt slimības lapu, četrus mēnešus būt slima, tajā pašā laikā skriet krosiņus pa Ozolniekiem visiem gar degunu un vienkārši nenākt uz darbu, tad ir taču kaut kāds mērs visam. Skaidrs, ka vienkārši gaidīja brīdi, kad varbūt kaut kas mainīsies politiski.

Skolas direktore var paziņot, ka uz viņu tiek izdarīts spiediens. Kāds spiediens? Lai nāk un konkrēti pasaka, kurš izdarījis spiedienu! Viņa pati uzrakstīja atlūgumu, turklāt mācību gada vidū, atstājot skolu bez direktora. Direktores Klāras Stepanovas palīgs Ainārs Kākers, kurš startēja vēlēšanās no “Vienotības” un bija viņas labā roka, kārtoja visus dokumentus, jo viņa no tā neko nesaprata, patiesībā izmantoja skolai un bērniem iegādāto tehniku savam labumam.

Gadījums ar pašvaldības policijas priekšnieku Arni Jomu – kad sāku strādāt Ozolnieku novada domē, policistiem nebija elementāru lietu, trūka drēbju, aprīkojuma, rokasdzelžu, kam jābūt policijas rīcībā. Arī viņš četrus mēnešus slimoja, mierīgi staigādams apkārt. Patiesībā tas nemaz nebija mans lēmums, ka viņu atbrīvoja. Izpilddirektors bija izlēmis nevis vienoties ar viņu, bet slimības laikā atlaist. Tagad viņš tiesājas, ka esot nepareizi atlaists.

Tad galvenā grāmatvede, par kuru pats Veļeckis (Pēteris Veļeckis – iepriekšējais pašvaldības vadītājs – red.) un viņa kompānija šausminājās, ka netiekot galā... Vienīgais, kas izdarīts, – grāmatvedei tika nolikts priekšā darba apraksts, pasakot, ka ir noteikta alga un arī pienākumi, kas jāpilda. Ja tie tiek izpildīti, man pret viņu nav nekādu iebildumu. Grāmatvede nedēļas laikā uzrakstīja iesniegumu par atbrīvošanu no darba, jo vienkārši ļoti labi saprata, ka nevar izpildīt prasības. Par to, ka iepriekš viņai šos pienākumus ļāva nepildīt, es nevaru būt atbildīgs, nepiedalījos tās domes darbā.

Tā tas kopumā notika, līdz ar to pārmetumi par kādu, kas pazaudējis savu amatu... Piedodiet, bet to nevar vispārināt, ir jārunā par katru no šiem gadījumiem atsevišķi. Bet varbūt iepriekš tur viss bija sapuvis? Es drīzāk sliecos uz to, jo biju šokēts, uzsākot darbu domē, par to bardaku, kas valdīja. Līgumiem nebija nekādas uzskaites, vairākus vispār nebija iespējams atrast. Kā tā varēja strādāt, ka pašvaldības administrācijā vispār nav līgumu uzskaites? Līdz ar to elementāri varēja manipulēt pēc vajadzības – te ir līgums, te tā vairs nav. Tāpat projekti. Vairāki vispār pazuduši. Iepirkumu procedūrās bija pareizās firmas un nepareizās. Iepriekš šeit bija stagnatīva pārvaldes forma, kas arī bija iemesls manai vēlmei startēt vēlēšanās, lai kaut ko mainītu. Andris Ozoliņš un Jānis Kažotnieks (abi LZP) bija pirmie divi cilvēki, ko es uzrunāju, aicinot nevis meklēt, kurš nāks un darīs kaut ko mūsu vietā, bet apvienoties un darīt. Sākumā pat bija doma, ka Andris Ozoliņš startēs vēlēšanās vienā komandā ar mani, bet viņš atzina, ka esot “čomi” ar Jāni Kažotnieku un saistīts ar zaļajiem, tāpēc startēšot ar viņiem. Pasarg' Dievs, ļoti labi, man nebija nekādu iebildumu.









Foto: no arhīva. Visu interviju lasiet 12.marta "Zemgales Ziņās".