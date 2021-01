Dalībai skolēnu Līderu programmā izvēlēti arī jelgavnieki

Izvēlēti jaunie izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvia" ("JA Latvia") skolēnu Līderu programmas dalībnieki, kuri dalību programmā sāk jau šonedēļ - programmas pirmajā meistarklasē, kas norisinās no 27. līdz 29.janvārim, šogad pirmo reizi attālināti. Dalībai programmā izvirzīti arī divi Jelgavas skolēni, informē "Junior Achievement Latvia".

Šogad programmā uzņemti 13 vidusskolas vecuma jaunieši no 13 Latvijas skolām, kuri mērķtiecīgi sevi apliecinājuši žūrijai divās programmas atlases kārtās. Atlasē tika vērtēti potenciālo dalībnieku sabiedriskie un mācību sasniegumi, mērķtiecība un neatlaidība, gatavība mācīties, komunikācijas prasmes un motivācija dalībai programmā. Līderu programmā uzņemti arī divi Jelgavas divpadsmitklasnieki - Ralfs Jānis Eižvertiņš no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas un Renārs Tukris no Jelgavas Valsts ģimnāzijas.

Programmas intensīvo apmācību laikā tās dalībnieki attīstīs savas līderības prasmes, lai nākotnē kļūtu par izciliem līderiem biznesā, politikā, valsts pārvaldē un radošajā sfērā. "JA Latvia" šo programmu īsteno jau septīto gadu un tās gaitā tikuši apmācīti 78 Latvijas jaunie līderi. "Līderu programmas mērķis ir radīt visus priekšnoteikumus, lai jauni, talantīgi cilvēki Latvijas attīstībai dotu jaunas idejas un jaudu, veicinot Latvijas izaugsmi un labklājību nākotnē," saka "JA Latvia" vadītājs Jānis Krievāns.

Mācību gada laikā programmas dalībnieki apmeklēs meistarklases, biznesa darbnīcas, izstrādās savus projektus un individuāli strādās ar koučiem, attīstot dzīvei noderīgas kompetences un līderības prasmes. Arī šogad ar jauniešiem strādās mentori, sabiedrībā pazīstami līderi no akadēmiskā, publiskā un privātā sektora, piemēram, finansists Ģirts Rungainis, izdevniecības "Dienas Mediji" valdes priekšsēdētājs Edgars Kots, uzņēmēji Guntars Kokorevičs un Aiva Vīksna, akadēmiķis Mārcis Auziņš, kā arī citi nozaru eksperti un izcilnieki. Līderu programmas apmācība noslēgsies 2021. gada vasaras beigās vairāku dienu ilgā nometnē "Junior Achievement Unlocked 2021".

