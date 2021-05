Darba devējiem liela interese par savu darbinieku kopīgu vakcināciju pret Covid-19

Uzņēmēji izrāda lielu interesi par savu darbinieku kopīgu vakcināciju pret Covid-19, informēja Nacionāla veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļā.

Kopumā uzņēmumu interese ir liela. Turklāt uzņēmumi ļoti aktīvi interesējās arī iepriekš, lai saprastu, kā vislabāk organizēt sava uzņēmuma darbinieku vakcināciju. Pašlaik notiek pierakstīšanās pie dažādiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem.

"Daudzos uzņēmumos darbinieki individuāli piesakās vietnē "manavakcina.lv", lai saņemtu savu vakcīnu sev ērtā vietā un laikā, bet virknē gadījumu iedzīvotāji ļoti novērtē, ka darba devējs nodrošina iespēju noorganizēt izbraukuma vakcināciju," skaidroja vakcinācijas projekta pārstāve Agnese Strazda.

Lai organizētu kolektīvu vakcinēšanu, uzņēmumam NVD vietnē jāizvēlas tur norādīto vakcinācijas veicēju. Ja uzņēmums ir gatavs, ka vakcinācija notiek vakcinācijas veicēja telpās, tad var izvēlēties jebkuru no Latvijas esošajiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem. Ja uzņēmums vēlas, lai tā būtu izbraukuma vakcinācija uzņēmuma telpās, tad uzņēmums izvēlas kādu no izbraukuma vakcinācijas veicējiem, kuriem ir tiesības veikt izbraukuma vakcināciju.

Uzņēmumam nav jāveic samaksa ne par vakcīnām, ne arī par izbraukuma vakcināciju.

Elastīgās šķiedras medicīnas izstrādājumu ražotājs "Tonus Elast" skaidroja, ka uzņēmums lēmumu par centralizētu darbinieku vakcināciju pieņēma jau februārī, tāpēc kolektīvās vakcinācijas iespēja darbavietā tika izmantota nekavējoties.

Lai nodrošinātu uzņēmuma ražošanas darba nepārtrauktību, "Tonus Elast" sekos speciālistu ieteikumiem un organizēs pakāpenisku darbinieku vakcināciju. Uzņēmuma kolektīvs ar savu piemēru aicina arī citus uzņēmumus būt atbildīgiem un rūpēties par savu darbinieku un sabiedrības veselību.

Līdz šim uzņēmumā konstatēti septiņi Covid-19 gadījumi, uz kuriem ātri reaģēts un slimības izplatība apstādināta.

Jau ziņots, ka, sākot ar šo nedēļu, jebkurš uzņēmums var pieteikt savus darbiniekus kopīgai vakcinācijai pret Covid-19.

Turpinot vakcinācijas gaitu, kā arī verot vaļā vakcinācijai visas iedzīvotāju grupas, tie uzņēmumi, kas vēlēsies veikt savu uzņēmumu darbinieku organizētu vakcināciju, to varēs pakāpeniski izdarīt.

Paralēli uzņēmuma darbinieku individuālai vakcinācijai caur vietni "manavakcina.lv", uzņēmums vai iestāde varēs sagatavot informāciju par vakcinējamo darbinieku skaitu, izvēlēties vakcinācijas veicēju, vakcinācijas veidu - vai nu doties uz vakcinācijas iestādi, vai aicināt vakcinācijas veicēju uz uzņēmuma telpām, vienojoties par laiku.

Jau norit kritiski svarīgo energoapgādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumu darbinieku kolektīva vakcinācija, arī vairākām citām nozarēm kritisku uzņēmumu darbinieku kolektīva vakcinācija, ņemot vērā to atbilstību piektajai prioritārajai grupai vakcinācijas plānā.

Tagad vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, attiecīgi visu pārējo nozaru uzņēmumi, tai skaitā nozares, kas ikdienā saskaras ar lielu iedzīvotāju skaitu, tautsaimniecībai nozīmīgo eksportējošo uzņēmumu darbinieki un citu uzņēmumu darbinieki, būs vakcinējami pēc darba devēju iesniegtās informācijas izvēlētajam vakcinācijas veicējam.

Uzņēmumi un iestādes var izvēlēties vienu no savu darba kolektīvu vakcinācijas veidiem - vai nu veikt darba kolektīva vakcināciju kādā no tuvākajiem vakcinācijas iestādes kabinetiem, rezervējot dienu vai vairākas un laiku kolektīva vakcinācijai, vai izvēlētā uzņēmuma adresē, ja darbinieku skaits ir lielāks par 25, izvēloties kādu no izbraukuma pakalpojumu sniedzējiem konkrētā administratīvā teritorijā.

Uzņēmumi un iestādes savus darbiniekus, kuri ir izteikuši vēlmi vakcinēties, vakcinācijai piesaka, aizpildot veidlapu, kas publicēta NVD mājaslapā. Pēc tam šī informācija jānodod izvēlētajam vakcinācijas veicējam.

Veidojot vakcinējamo personu sarakstu, tajā iekļaujamas tikai tās personas, kuras pieteikušās vakcinācijai brīvprātīgi un devušas piekrišanu savu personas datu apstrādei šīs vakcinācijas, kā arī vakcinācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai.

Uzņēmumiem un iestādēm svarīgi ņemt vērā to, ka visus darbiniekus vienlaicīgi nav ieteicams vakcinēt, ņemot vērā pēc vakcinācijas sagaidām paredzamās reakcijas - sāpīgums, apsārtums un pietūkums injekcijas vietā, kā arī akūtas muskuļu sāpes, galvassāpes, sagurums vai drudzis.

Lielākiem uzņēmumiem, kas strādā maiņās vai nepārtrauktā ražošanā, darbiniekus noteikti jāsadala grupās, kurus vēlams vakcinēt ar nedēļas starpību. Visu darbinieku vienlaicīga vakcinēšana var radīt uzņēmuma darba pārrāvumus uz vienu līdz divām dienām. Lai no tā izvairītos, vakcinācijai jāplāno vairākas dienas.

Foto: no arhīva un LETA