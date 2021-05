Darbavietā bez masku valkāšanas varēs tikties ne vairāk kā 20 vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši cilvēki

Nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot distancēšanās prasības, darba vietā vai vienā telpā varēs tikties ne vairāk kā 20 cilvēki, kuri ir vakcinēti vai ir pārslimojuši Covid-19, paredz Veselības ministrijas noteikumu grozījumi.

Vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušās personas varēs brīvāk pulcēties slēgtā un kontrolētā vidē, piemēram, darba kolektīvi darba telpās un sanāksmēs, amatiermākslas kolektīvi un sporta komandas.

Visas epidemioloģiskās prasības jāievēro, ja telpā ir kaut viena persona, kuras vakcinēšanās vai pārslimošanas statuss nav zināms. Prasības jāievēro arī ārpus noteiktās telpas jeb koplietošanas telpās.

Šie grozījumi neattiecas uz lielākiem pasākumiem virs 20 cilvēku apmērā un grupām, kas nav pastāvīgas.

Veselības ministrija norāda, ka pēc šī principa var atsākt strādāt amatieru mākslas un amatieru sporta kolektīvi.

Līdz 1.jūnijam slēgtos un kontrolētos ne vairāk kā 20 cilvēku lielos kolektīvos apliecināt vakcinācijas un Covid-19 pārslimošanas faktu varēs, uzrādot vakcinācijas kartīti, e-veselības izdruku vai izziņu no ģimenes ārsta vai vakcinācijas iestādes.

Paralēli norit darbs pie iedzīvotājiem daudz ērtākiem gan nacionāliem, gan Eiropas līmeņa risinājumiem. No 1.jūnija apliecinājumu lietošanai Latvijā vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie iedzīvotāji varēs iegūt tiešsaistē, bet no 15.jūnija šie apliecinājumi jau kļūs par daļu no Eiropas Savienības digitālā zaļā sertifikāta, atzīmē Veselības ministrijā.

Prasības lietot maskas, distancēties un ievērot citus epidemioloģiskās drošības pasākumus tikšot saglabātas vietās, kurās vienlaikus uzturas gan vakcinēti vai pārslimojuši, gan nevakcinēti cilvēki, kā arī vietās, kur nevar viegli pārliecināties par personas statusu, piemēram, veikalos, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās.

Jau ziņots, ka līdz šim vakcinētajiem izņēmumi ieviesti attiecībā pret skrīninga testu veikšanu, mājas karantīnas ievērošanu, sociālās aprūpes centros un pašizolācijas ievērošanas gadījumos, iebraucot no valstīm ar augstu Covid-19 izplatību.

