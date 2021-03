Darbu sācis CVK uzziņu tālrunis par 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām

Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija pašvaldību domes vēlēšanu kārtību, līdz 6. jūnijam darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālrunis 67049999.

Tālrunis strādās katru dienu no pulksten 9 līdz 20, bet 31. maijā no pulksten 9 līdz 21, 4. un 5. jūnijā – no pulksten 7 līdz 24. Uzziņu tālruņa operatori būs gatavi vēlētājus uzklausīt arī 6. jūnijā no pulksten 9 līdz 17, informē CVK.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laikus, uzzināt, kā pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu apgabalā pieder nekustamais īpašums. Tāpat varēs uzzināt par pieteikšanos balsot pa pastu no ārzemēm, balsošanas kārtību iecirknī, zīmes aizpildīšanu, drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un iegūt atbildes uz citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jautājumiem.

5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas norisināsies sešās valstspilsētās un 35 novados.

Foto: pixabay.com