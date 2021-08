Daudzbērnu ģimenes lūdz nemazināt pašvaldības atbalstu

Ar bažīgu skaidrošanos Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē gatavošanās jaunajam mācību gadam sākusies daudzām Jelgavas daudzbērnu ģimenēm. Proti, jau vairāk nekā desmit gadu pilsētas pašvaldība ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērni, sniedza atbalstu ar brīvpusdienām skolās un bērnudārzos. Šo ģimeņu atvases saņēma arī brīvbiļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā, kā arī ievērojamas atlaides interešu izglītības apmaksā Jelgavas mūzikas skolā un citās interešu izglītības iestādēs. Turklāt ģimenes šo atbalstu saņēma bez to materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Lai pieteiktos pašvaldības atbalstam, daudzbērnu ģimenēm pietika ar to, ka līdz augusta vidum Sociālo lietu pārvaldē tika iesniegts apliecinājums, ka ģimenē ir trīs un vairāk bērni, kas nav sasnieguši pilngadību vai arī kas studē. Tagad pašvaldībā tiek skaidrots, ka ir pieņemts lēmums, ka iepriekšējo atbalstu daudzbērnu ģimenes nevar vairs saņemt uz visu mācību gadu, bet gan tikai līdz šī gada beigām, jo no 2022. gada 1. janvāra pašvaldības atbalsts pienākšoties tikai trūcīgajām ģimenēm.



