Diānas jaunības sapnis piepildās Jelgavā

Pirms diviem gadiem, īstenojot Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas un Jelgavas pilsētas slimnīcas sadarbības projektu, četrdesmit sievietes, lielākoties vecumā virs trīsdesmit, četrdesmit, uzsāka trīsgadu studijas pirmā līmeņa augstākās izglītības māszinību programmā. Sievietes, kas pieteicās šīm mācībām, bija strādājušas un daudzas joprojām turpina strādāt dažādās profesijās, bet visas izteica vēlēšanos apgūt medmāsas arodu. Studijām bija pieteicies arī viens vīrietis, taču tās atstāja pēc pirmās nodarbības. Savukārt sieviešu vidū atbirums ir tikai piektā daļa.

Pirms diviem gadiem Jelgavas slimnīcā mācības uzsāka arī jelgavniece Diāna Neilande. Līdz medmāsas diploma saņemšanai viņai tātad vēl atlicis trešais mācību gads, bet šonedēļ Diānai jau bija pirmā darba diena. Tiesa, ne Jelgavā, bet Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā.

Diāna aicinājumu kļūt par mediķi vai varbūt veterinārmediķi sajutusi jau agrā jaunībā, dzīvojot Rīgas nomalē, Bolderājā, un tur arī mācoties vidusskolā. Tolaik meitenei gan nācās no šīs domas atteikties. Proti, iestājoties vidusskolā, galvu sajaukušas mācību priekšmetu izvēles. Neatrodot sapratni ar bioloģijas skolotāju, Diāna bija atteikusies no šī mācību priekšmeta. Pabeidzot desmito klasi, meitene saprata, ka, cerot studēt medicīnu vai varbūt veterinārmedicīnu, bioloģija būs nepieciešama, bet kaut ko mainīt bija jau par vēlu. Diāna piebilst, ka toreiz vidusskolā raksturu parādījusi viņas bioloģijas skolotāja. Proti, Diānas draudzenei, kas atradās līdzīgā situācijā, skolotāja atļāva eksterni nokārtot pārbaudījumu par desmitajā klasē mācīto vielu, bet Diānai – nē.

Pieturoties pie tēva stingrās atziņas, ka sevi cienošam vidusskolas absolventam jāturpina studijas augstskolā (nevis jāiet mācīties par pavāru, kas Diānai bija otrā izvēle), jauniete iestājās Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. Skolā matemātika patika, tomēr par matemātiķi viņa nekļuva. Aizgāja pēc pirmā semestra. Tā ieteica māte, redzot meitu raudam pie augstākās matemātikas mācību grāmatām.

Divtūkstošo gadu sākums bija raksturīgs ar būvniecības bumu. Diāna dabūja darbu būvmateriālu veikalā. Sākumā vienā, tad otrā. Karjerā pakāpās no pārdevējas līdz personāla daļas vadītājai. Matemātiskā domāšana Diānu aizveda uz darbu bankā, kuras birojs atradās prestižā vietā Vecrīgā. Tomēr arī tas nebija viņas īstais aicinājums.

Foto: no personīgā arhīva