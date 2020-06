Diplomus saņem inženieri no Vides un būvzinātņu fakultātes (FOTO)

53 zemes pārvaldības un mērniecības, vides un ūdenssaimniecības un būvniecības inženieri, no kuriem 40 veiksmīgi absolvējuši LLU Vides un būvniecības fakultātes (VBF) pamatstudiju programmas, bet 13 absolvējuši augstākā līmeņa studiju programmas, 17. jūnijā LLU Aulā saņēma diplomus. Savukārt 20 būvniecības un 18 ainavu arhitektūras jaunie speciālisti savu izlaidumu svinēja jau janvārī, informē augstskolā.



“Šis izlaidums noteikti ikvienam paliks spilgtā atmiņā ne tikai tāpēc, ka šodien mēs esam kopā nelielā pulciņā, bet arī tāpēc, ka šis laiks iezīmē jaunus izaicinājumus un iespējas. Viens no izaicinājumiem, kuru jūs godam esat izturējuši, protams, ir noslēguma darba izstrāde un aizstāvēšana attālināti, līdz ar to esat pierādījuši, ka spējat pielāgoties, kā arī esat gatavi strādāt nozarē. Tāpat arī noslēgumu darbu komisija atzinīgi novērtējusi izstrādātos darbus. Katram no jums ceļš līdz diploma iegūšanai bijis atšķirīgs, kādam mazliet sarežģītāks, bet kādam mazliet vieglāks, bet domāju, ka ikviens no jums atcerēsies šo laiku ar ļoti spilgtām emocijām. Tāpat lielu paldies vēlos teikt jūsu ģimenēm, draugiem un atbalstītājiem, jo šajā laikā arī viņi pārdzīvoja par jūsu negulētajām naktīm un pārdzīvojumiem. Šodien jūs saņemsiet diplomus kā apliecinājumu iegūtajai izglītībai, kas palīdzēs veidot skaistāku un labāku Latviju,” atklājot izlaidumu, uzrunā Vides un būvzinātņu fakultātes dekāne Daiga Skujāne.

Kā pirmie diplomus saņēma fakultātes senākās specialitātes “Zemes ierīcība un mērniecība”12 absolventi, kuri ieguvuši gan bakalaura grādu, gan zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju. Turpinājumā tika sveikti septiņi jaunie “Vide un ūdenssaimniecība” profesionālā bakalaura beidzēji, kuri ieguvuši vides inženiera kvalifikāciju. Savukārt bakalaura grādu būvniecībā un būvinženiera kvalifikāciju izlaidumā saņēma 14 profesionālā bakalaura studiju programmas “Būvniecība” absolventi. Savukārt 1.līmeņa studiju programmu “Būvniecība” un 2.līmeņa studiju programmu “Būvniecība” kopumā absolvēja septiņi studējošie, tādējādi būvdarbu vadītāja kvalifikāciju ieguva četri speciālisti un būvinženiera kvalifikāciju trīs speciālisti.

Tāpat tika sveikti augstākā līmeņa studiju programmās “Būvniecība” un “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” šogad maģistra grādu ieguvuši 13 absolventi, no kuriem profesionālo maģistra grādu būvniecībā ieguva pieci, bet inženierinātņu grādu astoņi.

Izlaidumā jaunos speciālistus sveica universitātes un fakultāšu vadība, taču visiem bija iespēja skatīties pasākuma tiešraidi LLU mājaslapā vai “Facebook” kontā.

Uzrunājot absolventus, LLU rektore Irina Pilvere: “Jebkurai augstskolai izlaidums ir svētku laiks. Šodien mēs esam īpaši lepni, jo LLU absolventu saimei pievienojaties jūs, 53 inženieri. Mēs katru dienu dzirdam medijos un redzam preses paziņojumos, ka inženieri ir ļoti nepieciešami Latvijas tautsaimniecībai. Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas ir tās, kuras absolventi veidos Latvijas nākotni. Mēs visi kopā esam pārvarējuši grūtības, negaidītus izaicinājumus, bet šodien jūs visi esat šeit un diplomi ir jūsu rokās. Dzīvē daudzas lietas notiks pirmo reizi, bet jums jābūt gataviem šos izaicinājumus pieņemt un pārvarēt. Tāpat arī LLU ir gana daudz izaicinājumi un jūs studējāt laikā, kad mūsu universitāte pirmo reizi iekļuva starptautiskajos augstskolu reitingos. Inženieru joma ir viena no LLU pamatjomām un arī šeit no 20 000 pasaules augstskolām esam iekļuvuši 800+ vietā. Inženieri ir pieprasīti speciālisti, tādēļ ceru, ka ikviens no jums būs nodarbināts, jo par to arī liecina publiskotie 2017. gada absolventu nodarbinātības rādītāji, kas parāda, ka LLU šie rādītāji ir augstākie no lielākajām universitātēm.” Tāpat izlaiduma noslēgumā LLU rektore I.Pilvere atzīmēja, ka ikviens no absolventiem ir ieguldījis lielu darbu un pārvarējis grūtības, lai nonāktu līdz diplomu saņemšanai, turklāt ar iegūtajām zināšanām jaunajiem speciālistiem būs vieglāk pārvarēt nākotnes izaicinājumus.

Savukārt Vides un būvzinātņu fakultātes dekāne Daiga Skujāne aicināja absolventus neapstāties pie sasniegtā, turpināt pilnveidot sevi izglītības, zinātnes un profesionālajā jomā, kā arī aicināja vienmēr atcerēties, ka fakultātē ikviens no absolventiem ir gaidīts gan kā studentes, gan kā viesis.

