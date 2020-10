Divas dienas Jelgavā būs slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Tērvetes ielā

Dzelzceļa pārbrauktuves remontdarbu laikā no 17. oktobra pulksten 9 līdz 18. oktobra pulksten 20 Jelgavā būs slēgta satiksme Tērvetes ielas posmā no Pogu lauku ceļa līdz Salnas ielai, bet no 19. oktobra pulksten 9 līdz 22. oktobra pulksten 20 šajā pašā posmā transporta kustību pa vienu braukšanas joslu organizēs satiksmes regulētāji. Transporta kustība tiks novirzīta pa Salnas, Ruļļu, Viskaļu ielu, Lietuvas šoseju un Rūpniecības ielu.

VAS "Latvijas dzelzceļš" Remonta nodrošinājuma un projektēšanas daļas dzelzceļa būvinženiere Inna Matvejeva informē, ka 17. un 18. oktobrī uz viena no trim sliežu ceļiem tiks demontētas dzelzceļa pārbrauktuves dzelzsbetona plāksnes un sliežu režģis. "Šajā pārbrauktuvē ir trīs sliežu ceļi. Divi no tiem rekonstruēti pirms dažiem gadiem, un šobrīd sakārtosim trešo, izbūvējot jaunu sliežu režģi un ieklājot jaunas plāksnes," stāsta I.Matvejeva. Savukārt no 19. oktobra pulksten 9 līdz 22. oktobra pulksten 20 tiks mainītas garsliedes pāri pārbrauktuvei aptuveni 300 metru garā posmā. "Pavasarī un vasarā sliedes nomainījām posmā no Jelgavas līdz Glūdai, un šobrīd atlicis nomainīt sliedes pārbrauktuves daļā Tērvetes ielā, tādēļ iespējami īslaicīgi satiksmes kustības traucējumi – autotransporta plūsma tiks organizēta pa vienu braukšanas joslu un satiksmi regulēs ar satiksmes regulētājiem," stāsta uzņēmuma pārstāve. Viņa uzsver, ka visi darbi notiks neatkarīgi no laikapstākļiem.

Autovadītājiem apbraucamais ceļš tiks organizēts pa Salnas, Ruļļu, Viskaļu ielu, Lietuvas šoseju un Rūpniecības ielu, bet gājēji pārbrauktuvi varēs šķērsot gar darbu zonu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība