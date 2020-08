Divas naktis asfaltēs Satiksmes ielu

Naktī no pirmdienas uz otrdienu, no 17. uz 18. augustu, un no otrdienas un trešdienu, no 18. uz 19. augustu, Satiksmes ielā tiks klāta asfalta virskārta. Asfaltēšanas darbu gaitā iebraukt dzīvojamo māju pagalmos abas dienas varēs līdz pulksten 20, tāpat objektā iespējams pastiprināts būvdarbu radīts troksnis, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



Turpinot Satiksmes ielas posma no Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas seguma atjaunošanu, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” plāno asfalta virskārtas ieklāšanu. Lai būtiski netraucētu un neietekmētu satiksmi, vienlaikus nodrošinot atbilstošu darbu kvalitāti, būvnieks brauktuves asfaltēšanu paredz veikt nakts stundās, informē pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”. Darbus paredzēts īstenot divās naktīs – no pirmdienas uz otrdienu un no otrdienas uz trešdienu.

Satiksme šajā laikā tiks organizēta pa divām joslām vienā ielas brauktuves pusē. Asfaltēšanas laikā tiks slēgtas iebrauktuves tajā ielas pusē, kurā notiek asfaltēšanas darbi, bet dzīvojamo māju pagalmos iebraukšana organizēta līdz pulksten 20. Pēc šī laika jāizmanto degvielas uzpildes stacijas “Circle K” un veikala “Rimi” iebrauktuve. Otrdienas un trešdienas rītā ap pulksten 7 izbraukšana no pagalmiem jau tiks nodrošināta pa esošajām iebrauktuvēm.

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicina būt saprotošiem.

Līdz ar brauktuves seguma maiņu Satiksmes ielā tiks īstenoti vairāki darbi, kas uzlabos satiksmes drošību. Ielas posmā būs ne tikai pārbūvēta esošā gājēju pāreja pie Traktoristu ielas, bet arī izbūvēta jauna – krustojumā ar Vasaras ielu jeb pie veikala “Rimi”. Tāpat uz Meiju ceļa pusi nedaudz pārcelta esošā autobusu pietura, un tas darīts, lai, rūpējoties par gājēju drošību, būtu labāka redzamība, savukārt autobusu pieturā pie Vasaras ielas, kur līdz šim bijis vien soliņš, pasažieru ērtībām būs arī nojume.

Satiksmes ielas posma seguma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 537 879,69 eiro ar PVN.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība