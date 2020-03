Divi no 11 pēdējā diennaktī jaunatklātajiem Covid-19 pacientiem inficējušies Latvijā

Divi no 11 pēdējā diennaktī jaunatklātajiem koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pacientiem inficējušies Latvijā, līdz ar to ar slimību līdz šim, nedodoties uz ārzemēm, sasirguši kopumā seši cilvēki, izriet no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktora Jurija Perevoščikova trešdien preses konferencē sacītā.

Visi no pēdējā diennaktī konstatētajiem saslimušajiem ir pieaugušie. Septiņi no viņiem ir no Rīgas, savukārt četri no Pierīgas reģiona.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 11 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, savukārt kopumā valstī līdz šim reģistrēts 71 ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību sasirdzis cilvēks, informē SPKC.

No piektdienas līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Valdība sestdien arī nolēma, ka 17.marta atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

Tāpat no 17.marta aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus.

Vienlaikus Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, atļauts, atgriezties Latvijā caur minētajām robežšķērsošanas vietām. Tāpat ārzemniekiem atļauts caur tām no Latvijas izceļot.

Ja Latvijas valstspiederīgajiem līdz 17.martam nav izdevies atgriezties Latvijā, obligāti jāreģistrējas Konsulārajā reģistrā, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā (ĀM). Ja tas neizdodas, ĀM lūdz obligāti reģistrēties Konsulārajā reģistrā. Ministrija ņems šo informāciju vērā, lemjot par atgriešanās risinājumiem. Konsulārajā reģistrā var reģistrēties, izmantojot portālu "latvija.lv". Ar ĀM Konsulāro departamentu var sazināties pa tālruni +371 26337711.

Foto: pixabay.com