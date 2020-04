Dobeles novada vadītājs ārkārtējā situācijā gaida atbalstu pašvaldības kapitālsabiedrībām

Pašvaldības sagaida, ka atbalsts ārkārtējā situācijā būs arī to kapitālsabiedrībām, aģentūrai LETA pauda Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns (ZZS).

Viņš uzskata, ka pašvaldībām nebūtu jāvērtē valdības lēmums pagarināt ārkārtējo situāciju, un Dobeles novada pašvaldība lēmumu "respektē".

Pašlaik vietvarai neesot indikāciju, ka budžets līdz šim nepildītos atbildoši plānam, taču, turpinoties ekonomikas lejupslīdei, šāds scenārijs nav izslēgts. Tāpat ir bažas par to, kā iedzīvotāji spēs apmaksāt rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem pašvaldības uzņēmumiem, un kā tas ietekmēs uzņēmumu darbu.

Spridzāns stāstīja, ka pašvaldības gaida atbalstu kapitālsabiedrībām no valsts. Attiecībā uz pašvaldības slimnīcu no Nacionālā veselības dienesta saņemta informācija, ka par laiku, kad netiek sniegti ambulatorie pakalpojumi, iestāde saņems divpadsmito daļu no summas, kas paredzēta līgumā, un darbiniekiem vidējo algu varēs saglabāt.

Līdzīgam atbalstam vajadzētu būt arī pasažieru pārvadātājiem, uzskata Spridzāns. "Uzņēmumi strādā vienā tirgū, un privātajiem atbalsts ir," komentēja viņš.

Dobeles novada pašvaldībai ir 100% līdzdalība sešās kapitālsabiedrībās.

Jau ziņots, ka finanšu ministra Jāņa Reira (JV) vadītā darba grupa uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam trešdien konceptuāli vienojusies, ka pašvaldības būs tiesīgas saņemt valsts budžeta aizdevumus pašvaldību kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai, ja kapitālsabiedrības apgrozījums Covid-19 krīzes deļ būs samazinājies par vairāk nekā 50%.

Finanšu ministrijā aģentūrai LETA stāstīja, ka, lai pašvaldības kā kapitāldaļu turētājas varētu atbalstīt savas krīzes skartās kapitālsabiedrības, pašvaldībām būs tiesības saņemt valsts budžeta aizdevumus minēto kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai.

Uz atbalstu varēs pretendēt, ja krīzes skartās kapitālsabiedrības apgrozījums būs samazinājies ne mazāk kā par 50% salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo periodu.

Ar valsts atbalstu pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības pamatkapitāls būs jāpalielina, lai nodrošinātu resursus krīzes skarto kapitālsabiedrību uzturēšanas izdevumiem - atlīdzības izmaksai un ēku komunālo izdevumu segšanai.

Ieguldījums pamatkapitālā tiks aprēķināts, nepārsniedzot periodu, kurā darbojas uz krīzes laiku noteiktie kapitālsabiedrības pamatdarbības ierobežojumi. Paredzams, ka valsts aizdevuma atmaksas termiņš būs līdz 12 mēnešiem.

Par minēto risinājumu vēl jālemj Ministru kabinetam.

Tāpat ziņots, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 12.maijam, otrdien, 7.aprīlī, lēma Ministru kabinets.

Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Latvijā valdība iepriekš lēma no 13.marta līdz 14.aprīlim valstī izsludināt ārkārtējo situāciju, kuras laikā noteikta virkne ierobežojumu un aizliegumu. Lai arī pēdējās dienās tiek saskatīts zināms progress cīņā ar slimību, valdība nolēma ārkārtējo situāciju Latvijā pagarināt par nepilnu mēnesi.

Foto: no arhīva