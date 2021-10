Dobeles pašvaldība neatbalsta vēja parka būvniecību; “Eolus” lēmumu vēl vērtēs

Dobeles novada dome 28. oktobra sēdē izskatīja jautājumu par vēja elektrostaciju parka “Dobele” būvniecību novada teritorijā un pieņēma lēmumu neakceptēt šo SIA “Dobele Wind” paredzēto darbību, informē Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Gunārs Kurlovičs.

Domes atteikuma pamatā ir fakts, ka nav izpildīti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Dobeles novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.5). Turklāt sabiedrības viedoklis un citas ietekmes šajā situācijā pat ir sekundāras, primārais ir neatbilstība minētajiem noteikumiem.

Dobeles novada pašvaldība 2021. gada 2. jūlijā saņēma SIA “Dobele Wind” iesniegumu par paredzētās darbības “Vēja elektrostaciju parka “Dobele” būvniecība Dobeles novadā” akceptēšanu. Šī jautājuma izskatīšanas termiņš tika pagarināts, jo Administratīvi teritoriālā reforma mainīja Dobeles novada sākotnējās robežas un iedzīvotāju kopumu.

Ierosinātājs ar 2017. gada 13. janvāra iesniegumu informēja pašvaldību par nodomu izbūvēt vēja parku “Dobele” Dobeles novadā. Savukārt pašvaldība atbildes vēstulē informēja par Saistošo noteikumu Nr. 5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 10.35. apakšpunktu, ka vēja ģeneratorus ar maksimālo jaudu lielāku par 10 kW atļauts izvietot lauku, mežu, ražošanas apbūves un tehniskās apbūves teritorijās tikai tad, ja tas akceptēts detālplānojumā.

Tāpat pašvaldība informēja, ka vēja parka “Dobele” izbūvei paredzētās zemes vienības atrodas uz meliorētām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, tāpēc ir bez paredzētās nepieciešamās infrastruktūras – pievedceļu, laukumu, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līniju izbūves – un ka jāatrisina arī lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu pārkārtošana.

Dobeles novada pašvaldība secina, ka nav izpildīti iepriekš minēto Saistošo noteikumu nosacījumi, kurus ierosinātājs zināja. Par to liecina fakts, ka 2019. gadā pašvaldība saņēma divus ierosinātāja iesniegumus ar priekšlikumiem noteikumus grozīt.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir secināms, ka no 2019. gada nav mainījušies lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi un, ievērojot lietderības apsvērumus, nav vērtēti citi ar vēja parka “Dobele” būvniecību saistītie jautājumi.

“Taču nešaubīgi, ka bez iepriekš minētā argumenta faktiski jāņem vērā arī sabiedrības viedoklis, kas ir izteikti negatīvs. Dobele ir rūpniecības pilsēta, un arī visi lielākie uzņēmumi iebilst pret šo ieceri, jo tas saistīts ar vērtīgākā resursa - iedzīvotāju kā esošā un potenciālā darbaspēka - attieksmi pret Dobeles novadu kā dzīves un darba vietu. Jāvērtē arī samērīgums - sabiedrības viedokļa dēļ novada ekonomikai zaudējumi būs lielāki nekā ieguvumi, neraugoties uz Eiropas Savienības zaļo kursu. Tādēļ jāveicina alternatīvas iniciatīvas,”'uzsver G. Kurlovičs.

Vēja parka attīstītāja SIA “Eolus” meitas uzņēmums SIA “Dobeles Wind” vēl vērtēs un lems par Dobeles novada pašvaldības lēmuma neatbalstīt vēja parka būvniecību Dobeles novadā pārsūdzību, informē uzņēmuma pārstāve Agate Boka.

Vienlaikus “Eolus”valdes loceklis Gatis Galviņš izsaka nožēlu, ka līdz šim deputāti nebija ne reizi atsaukušies aicinājumam tikties un lēmums pieņemts bez dialoga ar attīstītāju, ignorējot projekta attīstības secīgos soļus.

Pirmreizējā iepazīšanās ar Dobeles novada pašvaldības lēmumu liecina, ka domnieki to pamato ar dažādiem būvniecības procesa jautājumiem. Būvniecības jautājumu risināšana būtu nākamais posms projekta attīstības gaitā pēc tam, kad ir lemts par Vides pārraudzības valsts biroja Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma akceptēšanu, kas bija galvenais uzdevums vakar domnieku sasauktajā tiešsaistes sanāksmē.

“Līdz šim sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību ir iztrūcis konstruktīvs dialogs, kas ļautu mums kā uzņēmumam, kas plāno investīcijas noteiktā teritorijā, iepazīstināt ar projektu un tā priekšrocībām. Tieši tāpēc ir pamatotas bažas, ka deputāti savu lēmumu ir balstījuši uz vienpusēju, ne objektīvu un faktos balstītu informāciju, ignorējot arī projekta attīstības gaitu un ar to saistītos secīgos soļus,” uzsver G.Galviņš.

Viņš arī norāda, ka šajā enerģētiskās krīzes laikā pašvaldība nav domājusi, kā ar saviem lēmumiem atbalstīt vietējo iedzīvotāju kopienu un uzņēmējus, nākotnē samazinot pieaugošās elektrības cenas.

“Šis ir kārtējais pierādījums nespējai pašvaldības līmenī saskatīt vēja elektroenerģijas priekšrocības, lai tiktu stiprināta Latvijas enerģētiskā neatkarība un drošība, panākot, ka neesam atkarīgi tikai no dārgajiem fosilās enerģijas avotiem, tā aizsargājot savus iedzīvotājus un vietējos uzņēmējus, saglabājot viņu konkurētspēju. No vienas puses mēs gribam lētāku elektroenerģiju, bet no otras puses lēmuma pieņēmēji ar saviem lēmumiem neļauj tam notikt,” uzsver G. Galviņš.

Par vēja staciju labvēlīgo ietekmi uz elektroenerģijas cenām jau varējām pārliecināties AS “Augstsprieguma tīkls” datos par septembri, kad pie lielākas vēja enerģijas izstrādes elektroenerģijas cenas samazinājās līdz pat 30%. Lai elektrības cenas kristos vēl, Latvijā ir jāpalielina vēja enerģijas jauda, kas šobrīd ir zemākā Baltijā, jo mums ir nepietiekams skaits vēja parku. “Esmu pārliecināts, ka mūsu visu, bet jo īpaši pašvaldības atbildība ir redzēt šīs kopsakarības, strādājot savu iedzīvotāju interesēs,” piebilst G. Galviņš.





Foto: pixabay.com