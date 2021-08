Dobeles pilsdrupās atklās daudzfunkcionālu kultūras, amatniecības un tūrisma attīstības centru

Rekonstruējot kādreizējā Livonijas ordeņa konventa ēku, Dobeles pilsdrupās izveidots daudzfunkcionāls kultūras, amatniecības un tūrisma attīstības centrs, kura atklāšana paredzēta šodien, informē Dobeles novada pašvaldībā.

Dobeles pils atklāšanas svētku programmā no pulksten 14 būs dažādas meistarklases. Savukārt vakarā paredzēts koncertstāsts "Dobelē atkal ir pils".

""Dobelē atkal ir pils" - tas būs koncertstāsts par pils pirmssākumiem līdz mūsdienām, no koka pils līdz akmens pilij, no drupām līdz apdzīvojamai ēkai. Idejas pamatā ir teikas, pasakas, nostāsti par pils iedzīvotājiem, dārgumiem, to sargātājiem un mītiskiem tēliem," skaidroja koncerta režisors Kristaps Kiršteins.

Koncertā piedalīsies postfolkloras grupa "Iļģi", Dailes teātra aktieri Ērika Eglija-Grāvele un Lauris Subatnieks, horeogrāfe un dejotāja Anda Zaremba, māksliniece Ieva Jurka un citi.

Foto: no arhīva